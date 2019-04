Bouw FloriWorld officieel van start

Aalsmeer – Op donderdag 25 april is de bouw van FloriWorld in Aalsmeer officieel van start gegaan. Na enkele jaren van planontwikkeling en voorbereiding, is de eerste paal de grond ingeslagen. Na een korte toespraak van Daniëlle Santen, directeur van FloriWorld BV, en experience architect Bert Kranendonk van Dutch Experience Group mochten de handen uit de mouwen worden gestoken.

Boom geplant

Namens de drie aandeelhouders Bloemen-bureau Holland, Royal FloraHolland en Dutch Experience Group, hebben respectievelijk Dennis van der Lubbe, Steven van Schilfgaarde en Bert Kranendonk samen de eerste boom geplant. Ondanks de stromende regen, hebben wethouder Robert van Rijn (Aalsmeer) en René van Schie van Metropool Regio Amsterdam samen met Daniëlle Santen de boom een flinke gieter water gegeven. De aanwezige obligatiehouders hebben daarna samen planten in de grond gezet en bij-vriendelijke bloemen gezaaid, met hulp van alle genodigden.

Binnenkort verrijst het geraamte van het fleurige gebouw. KondorWessels Projecten is verantwoordelijk voor de ontwikkeling ervan.



FloriWorld

FloriWorld is een bijzondere en verrassende bezoekersattractie over het thema bloemen en planten. Gericht op nationale en internationale toeristen, maar ook aantrekkelijk voor het onderwijs en de zakelijke markt. FloriWorld is de thuisbasis en een nieuw visitekaartje van de sector en draagt bij aan de top of mind positie van bloemen en planten bij consumenten en stakeholders. FloriWorld is een verrijking van het toeristisch aanbod in de directe omgeving van Amsterdam en Schiphol, in het hart van de Nederlandse identiteit. FloriWorld past daarmee perfect in het beleid om toeristen meer te spreiden ten opzichte van Amsterdam en is onderdeel van de Bloemenlijn in het HollandCity beleid van NBTC.

Foto: Remco Koenderman (3 Aandeelhouders planten een boom bij de start van de bouw van FloriWorld).