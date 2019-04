Boottocht Sam en Zorgcentra

Aalsmeer – Op donderdag 23 mei organiseert Stichting Sam in samenwerking met de Zorgcentra Aelsmeer en ’t Kloosterhof een boottocht. Deze keer zal de tocht richting Alphen aan de Rijn gaan, dwars door het plassengebied van Zuid Holland.

Het wordt weer een geheel verzorgde boottocht met koffie/thee, gebak, een uitgebreide lunch en ’s middags nog een wijntje of advocaatje toe. Vrijwilligers van Stichting SAM en verpleegkundigen van de Zorgcentra zullen ervoor zorgen dat de deelnemers alle aandacht en zorg krijgen die nodig is.



’s Morgens worden de deelnemers weer, net als in voorgaande jaren, van huis opgehaald en na afloop weer keurig thuisgebracht.



Vanuit de Zorgcentra zullen er ongeveer 50 tot 60 deelnemers meevaren en er is dus nog plaats voor 40 tot 50 personen. Iedereen kan zich opgeven om mee te gaan. De kosten zijn net als vorig jaar 45 euro per persoon.



Opgeven kan, vóór uiterlijk 12 mei, bij de recepties van de Zorgcentra of bel naar Marie Kluinhaar: 06-20893879 of Wenneke Vooges: 06-30770852. Maar, doe het vlug: vol is vol!