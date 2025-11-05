Boogiewoogie blues van de bovenste plank

Uithoorn – Na het adembenemende klassieke pianorecital van Hannes Minnaar van vorige maand organiseert de Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn (SCAU) zondag 16 november om 14.30 uur in De Schutse in Uithoorn een concert op een totaal ander muzikaal terrein: de swingende boogiewoogie en de blues. Het Martijn Schok Trio (piano, bas en drums) komt het publiek entertainen met een optreden vol virtuositeit, groove en speelplezier, met muziek die rechtstreeks uit de Amerikaanse rootstraditie komt. Losse kaarten zijn te koop bij de Read Shop in Winkelcentrum Zijdelwaard (naast Jumbo). Via de website van de SCAU zijn losse kaarten en abonnementen ook online te bestellen: www.scau.nl.

Martijn Schok

Martijn Schok (1974) is al jaren een begrip binnen de wereld van boogie woogie en pianoblues. Hij trad op in binnen- en buitenland, van toonaangevende jazz- en blues festivals in Europa tot podia in de Verenigde Staten. Zijn spel kenmerkt zich door een stevige groove, veel swing en grote liefde voor de vroege Amerikaanse boogie- en bluespioniers. Hij ontving tweemaal de German Pinetop Boogie Woogie Award ‘Pianist des Jahres’ (2013 en 2014), de belangrijkste boogie woogie-prijs van Duitsland. Naast pianist is hij artistiek leider van het Internationale Boogie Woogie Festival Holland en oprichter van Stichting Boogie Promotions Holland, die zich inzet voor de promotie van boogie woogie en piano blues in Nederland.

Op de foto: Het Martijn Schok Trio. Foto: aangeleverd.