Boerenvreugd zoekt vrijwilligers voor 1 dag

Aalsmeer – Kinderboerderij Boerenvreugd kijkt reikhalzend uit naar het moment dat de deuren weer open mogen. Enkele weken geleden is er gestart met de renovatie van de speeltuin. Met in het vooruitzicht een mogelijke heropening van de boerderij moeten de handen nog even flink uit de mouwen. Om de speeltuin weer veilig te maken voor de kinderen moet er nog ongeveer 80 m3 boomschors de speeltuin in worden gereden en verdeeld worden over het terrein. Een flinke klus waarvoor hulp wordt gezocht.

Boerenvreugd is op zoek naar mensen die op zaterdag 8 mei voor één dag de handen uit de mouwen willen steken op de boerderij. Alle werkzaamheden op deze Doe-dag vinden buiten plaats. Naast het uitrijden van het schors zal ook de zandbak schoongemaakt worden en zijn er wat reparaties aan het hekwerk nodig. De Doe dag begint om 9.00 uur.

Iedereen die zin heeft om deze dag (of een gedeelte van de dag) te helpen is van harte welkom op Boerenvreugd aan de Beethovenlaan 118 in de Hornmeer. De coronamaatregelen worden tijdens de Doe-dag in acht genomen en er is voldoende ruimte om goed afstand te houden. De vrijwilligers van de boerderij zorgen voor alle materialen en voor lunchpakketjes.

Aanmelden is wel van belang en kan via bestuur@boerenvreugd.nl. Bij de aanmelding graag vermelden of u de hele dag komt helpen of een gedeelte van de dag en of u gebruik wilt maken van het lunchpakket. Ook voor vragen kunt u het klusteam bereiken via de mail.