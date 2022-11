‘Boekenwurm’ cadeau voor leerlingen De Mikado

Aalsmeer – De docenten van de Brede School De Mikado wisten direct waaraan zij het corona budget dat alle basisscholen scholen ontvingen, wilden besteden. Een eigen bibliotheek! “Kinderen uit Oost gaan niet zo makkelijke naar de bieb in het Centrum”, vertelt docente Marjonne de Niet. “Bij ons op school wordt heel veel gedaan aan lezen, de leerlingen krijgen dagelijks de tijd om zelfstandig te lezen en er wordt ook veel voorgelezen. Dus was de keuze van een eigen bibliotheek snel gemaakt. Inmiddels heeft iedere groep de bieb ontdekt en zijn er leuke hoekjes met bankjes die uitnodigen om lekker te gaan lezen. De leerlingen komen graag in de Boekenwurm.”

Prijsvraag

Natuurlijk moest de bibliotheek ook een naam krijgen. Daarvoor werd een prijsvraag uitgeschreven waaraan alle leerlingen konden meedoen. In de week vóór de Kinderboekenweek werd ‘De Boekenwurm’ officieel geopend. Unaniem was er gekozen voor de door Stijn (leerling uit groep 5-6) bedachte toepasselijke naam. Stijn werd beloond met een leuke ludieke prijs. Een rolletje vijftig cent munten waarvoor hij zelf weer nieuwe boeken kon aanschaffen op de gezellige boekenmarkt. Om de opening een extra feestelijk tintje te geven mochten alle leerlingen hun uitgelezen boeken te koop aanbieden. Het schoolplein lag vol met kleedjes waarop de boeken waren uitgestald. Op de druk bezochte boekenmarkt werd veel verkocht en gekocht.

Poppenkast

Totaal los van elkaar bedacht Gerard Zelen ‘De Boekenwurm’ voor een nieuw stuk voor zijn poppenkastvoorstelling. Speciaal geschreven voor de Schrijversparade van 5 november in de bibliotheek in het Centrum. “Hé, dat is toevallig”, dacht de poppenkastspeler toen hij het bericht van de Boekenwurm in de Nieuwe Meerbode las. “Weet je wat ik ga doen, ik ga een voorstelling geven voor de leerlingen van de Mikado in de Boekenwurm bieb.” Een van de poppen kreeg zelfs de naam Stijn en het werd zo een groot succes dat poppenkast speler gevraagd is om ook tijdens het grote Sinterklaasfeest een voorstellingen te komen geven.

Janna van Zon