De Kwakel – Chris Woerden heeft het boek ‘Sporen van Oorlog – vervaagd na 80 jaar vrijheid’ geschreven. Dirk Plasmeijer heeft het Kwakelse deel van dit boek voor zijn rekening genomen. Woerden is een van de initiatiefnemers van het boek dat vol staat met verhalen en foto’s uit Uithoorn, De Kwakel en Amstelhoek in de tijd van de Tweede Wereldoorlog.

Burgemeester Heiliegers gaf een grote pluim aan alle betrokkenen die hebben meegewerkt aan dit boek. Grote aanjagers waren leerlingen van het Uithoornse Alkwin Kollege, die in 2023 nieuwsgierig waren naar de sporen van de oorlog. En in het bijzonder de sporen die de oorlog naliet in hun eigen gemeente Uithoorn. Mooi om te zien dat ook de jonge generatie belangstelling heeft voor de oorlog. Zo blijven de verhalen levend. De oorlog heeft ontelbaar veel slachtoffers geëist. De nasleep is nog steeds merkbaar, hoewel die steeds meer vervaagt. Maar nooit mogen we de oorlog vergeten. Daarom is dit boek heel waardevol. Wie dit leest en de foto’s van toen en nu bekijkt, zal de volgende keer met een ander gevoel door onze dorpen wandelen.

Het is dit jaar 80 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Daar wordt in de gemeente bij stilgestaan. Zondag 4 mei is er de dodenherdenking in het Egeltjesbos in De Kwakel, georganiseerd door de Scouting St. Joannes. Verschillende inwoners, ondernemers en verenigingen hebben aangegeven iets speciaals te gaan doen rondom Bevrijdingsdag (5 mei). Zo wordt onder meer in Winkelcentrum Zijdelwaard op 5 mei een bevrijdingsontbijt gehouden voor inwoners. Ook is vanaf begin april ruim een maand een foto-expositie te bezichtigen in de hal van het gemeentehuis, die volledig in het teken staat van de oorlog.

In het Bamboelabyrint Nirwana heeft Waouw Outdoor Escape Games een ontsnappingsspel uitgezet. Dit heet ‘De onderduikers van De Kwakel’ en beleef in 60 minuten de wereld van de vier onderduikers in de oorlogstijd. Duik in het leven van Sam, Jans, Adolf en Frans en zoek het onderduikadres, voordat de Duitsers jullie op het spoor komen. En zo zijn er meer plannen.

Leer over alle oorlogsverhalen in Uithoorn en De Kwakel via het boek ‘Sporen van Oorlog’. Van deze boeken is nog een beperkt aantal verkrijgbaar, zolang de voorraad strekt bij Dirk Plasmeijer, Orchideelaan 45, De Kwakel. Stuur een mailtje naar dp@de-kwakel.com of via de app of bel naar 06 – 5469 5548. Voor meer informatie: www.de-kwakel.com.

Op de foto: Het boek ‘Sporen van oorlog – vervaagd na 80 jaar vrijheid’, nog beperkt verkrijgbaar. Foto: aangeleverd.