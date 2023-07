Bob: “Ik vertaal mijn gevoelens met verf”

Aalsmeer – Hoe is het om zoveel mensen gastvrij te ontvangen in eigen omgeving? De vraag wordt gesteld aan Bob en Wilbert. Zij kijken elkaar aan en alsof het zo is afgesproken volgt er een simultaan antwoord: “Wij houden van schoonheid en vinden het fijn om kunstliefhebbers in een sfeervolle omgeving te ontvangen. Het gaat ons om een ongedwongen ontmoeting waar je met elkaar contact kan maken.”

Verleden jaar is Bob out of the Box op een spontane, organische wijze – na een aantal vrolijke sessies – tot stand gekomen. Er ontstond een formule die hoort bij de levensstijl van Bob en Wilbert. En bij de kunstenaars die waren uitgenodigd om samen met Bob te exposeren. Het is een waaier van uiteenlopende kunst geworden omlijst door verschillende muziekstijlen. Het bleek zo een groot succes dat het om herhaling vroeg.

Symbiose ontstaan

“Ik had wel even wat tijd nodig om op eigen locatie te gaan exposeren, maar zelf de kunstenaars te kunnen uitnodigen die passen bij onze sfeer schept zoveel ruimte. Ik heb nu alle vrijheid om een mooi geheel te presenteren dat harmonie en schoonheid uitstraalt. De onderlinge wisselwerking bij de kunstenaars voelt als vanzelfsprekend en dat is voor mij heel belangrijk. Er is een symbiose ontstaan.”

De tweede Bob out of the Box zal zeker voor verrassingen zorgen. De waaier is nog meer bijzonder geworden en gevarieerder. Ten eerste zal Bob de kunstliefhebbers op een hele prettige manier weten te verbazen met een nieuwe serie zeer geslaagde schilderijen. “Ik ben het afgelopen jaar zo geïnspireerd – mede door de vorige Bob out of the Box – en een opdracht die ik kreeg. Ik voel dat ik een nieuwe weg ben ingeslagen. Weet nu nog meer wat ik met mijn schilderijen wil overbrengen. Natuurlijk werkt ook de omgeving mee. In mijn kas-atelier of heerlijk buiten onder de parasol omringd door bomen en het gratis concert van de vogels beleef ik heerlijke inspirerende uren. Ik vertaal mijn gevoelens met verf.”

Wilbert en zijn domein

De rol van Wilbert ligt op een ander vlak. Naast de rust die hij uitstraalt en zorgt dat de werkzaamheden achter de schermen goed lopen, is zijn domein de keuken. Wanneer je de ark binnenkomt zijn het de heerlijke geuren van appeltaart of koekjes die je nog meer het gevoel geven dat je welkom bent. De schoonheid van de kunst staat voorop, maar de subtiele tongstrelende toevoeging bevordert de mooie gesprekken.

Andere deelnemende kunstenaars zijn: Ilse Buré, Ford Curlingford, Els Hartman, Leo Koolen, Roos de Lange en Simone Loos. Muziek: Tom, Anita Sanders, Bas en Katelijne van Otterloo en anderen. Bob out of the Box is op zaterdag 16 en zondag 17 september, beide dagen van 12.00 tot 17.00 uur. Kudelstaartseweg 94.

Foto: Bob en Wilbert buiten bij hun ark.