Bloemzaad voor de bijen van Absoluut Aalsmeer

Aalsmeer – Aanstaande donderdag 22 april is het nationale zaaidag. Dus handen uit de mouwen en zaaien maar. De bijen, vlinders en vogels zullen je dankbaar zijn. Veel organisaties stellen gratis bloemzaad beschikbaar. De fractie van Absoluut Aalsmeer deelde de afgelopen week ruim 1.500 zakjes met bloemzaad in de brievenbussen uit. Deze zorgvuldig samengestelde zakjes bloemzaad leveren de meest kleurrijke en geurende bloemen op.

Elk jaar weer, van de lente tot aan de herfst, zorgen deze bloemen voor bijen, vlinders en vogels in de tuin of op het balkon. En dat is belangrijk, de bij heeft jouw hulp nodig. Want het gaat slecht met deze bestuivende insecten, terwijl mensen voor een groot deel van de voedselvoorziening van hen afhankelijk zijn. Zonder bijen kun je niet meer genieten van een heerlijke appel, perenijsje, kersentaart of mooie bloemen. Dus help mee, net als de fractieleden van Absoluut Aalsmeer die met bussen vol bloemzaad op pad gingen om de gemeente kleurrijker te maken, maar vooral om de bij meer plekken te bieden waar ze voedsel kunnen vinden.

Bijenhotels

Ook zijn er veel te weinig plaatsen waar de bij een nest kan maken. Met een bijenhotel geef je de wilde bijen hun eigen plekje. Een eenvoudig bijenhotel is zo gemaakt. Doe mee en je bent er ook bij. Absoluut Aalsmeer zou het leuk vinden om foto’s te ontvangen van acties om de bij te helpen via de Facebook pagina van de fractie of per mail: info@absoluutaalsmeer.nl