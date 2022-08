Bloemenfestijn in ’t Kloosterhof

Aalsmeer – Afgelopen weekend is zorgcentrum ’t Kloosterhof weer feestelijk versierd met bloemen. Het bloemenfestijn is ieder jaar weer de start van de feestweek voor de bewoners. Dit jaar is het thema van de feestweek landen. De eiffeltoren, Oostenrijkse skihut en het vrijheidsbeeld hebben een plekje in het zorgcentrum gevonden. Tijdens de opbouw hebben de bewoners gezellig een kijkje genomen bij de binders en op zaterdagmiddag gingen zijn zij zelf aan de slag om een eigen bloemstukje te maken.

Dit jaar is het de veertiende keer dat vrijwilliger Cees Noordhoek dit festijn organiseert. Met hulp van zijn dochter Martine en een vaste groep vrijwilligers is zorgcentrum ’t Kloosterhof weer omgetoverd tot een prachtige bloemenzee. Het idee voor het bloemenfestijn is ontstaan na het stoppen van het bloemencorso. De toenmalige bewoners vonden het zo jammer dat het bloemencorso stopte dat besloten werd om dan maar de bloemen naar ’t Kloosterhof te halen en er zelf een bloemenfeestje van te maken.

Tijdens de feestweek staan er leuke activiteiten op de agenda voor de Kloosterhof bewoners. Iedere dag staat in het teken van een ander land. Zo is er onder andere een Amerikaanse filmmiddag met popcorn, milkshakes en suikerspinnen. Op de Franse dag worden er croissantjes gegeten en een potje jeu de boules gespeeld. Delftsblauwe tegeltjes maken staat op het programma voor de Hollandse dag en dan komt ook Theo Rekelhof naar het zorgcentrum om te vertellen over de Hollandse palingvisserij. Tijdens de Spaanse middag gaan de bewoners genieten van sangria en op de Oostenrijkse dag is er een Tiroler middag. Een druk en gezellig programma.