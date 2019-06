Bloemen en kunst op Aalsmeer Flower Festival

Aalsmeer – Zaterdag 15 en zondag 16 juni wordt in bloemendorp Aalsmeer de zesde editie van Aalsmeer Flower Festival gehouden. Het evenement verbindt bloemen met kunst en cultuur en laat bezoekers op twee locaties kennismaken met verrassende bloemsierkunst. Aalsmeer Flower Festival is een cultureel dagje uit tussen de bloemen. Tijdens het evenement laten bloemdesigners fantastische creaties zien met verse snijbloemen en planten. De levendige kleuren, de inventieve presentaties en de combinatie met natuur, kunst en muziek zorgen voor een vrolijke dag uit voor jong en oud. Onder het thema ‘Flora’s Finest’ worden de nieuwste trends in bloemdesign getoond.

Historische Tuin

In museum de Historische Tuin (Praamplein 1) komen onder leiding van arrangeur Elize Eveleens tal van bijzondere projecten. Moderne bloemsierkunst vloeit hier samen met de natuurlijke omgeving van de Tuin. Kunstenaarsduo AlexP maakt bezoekers onderdeel van een kunstwerk met de video-installatie MAPP. In de veilingzaal is een bloemenshow vol inspiratie van Flower Circus en worden veilingen gehouden. Atelier Steengoed toont bloemrijke kunst. Ook kunnen bezoekers lekker uitblazen bij Het Tuinhuis.

Flower Art Museum

De andere locatie is het Flower Art Museum (Kudelstaartseweg 1, tegenover de watertoren), het eerste museum ter wereld dat geheel in het teken staat van hedendaagse kunst geïnspireerd op bloemen. Onder leiding van arrangeur Marloes Joore gaat bloemsierkunst hier een spannende verbinding aan met beeldende kunst. Haar projecten zijn te vinden bij de tentoonstellingen Bloemen van Hoop en De Taal van Bloemen. Op het buitenterrein zijn workshops van o.a. Bloemies voor kinderen en volwassenen, demonstraties, bloemige snacks en een kinderspeurtocht. Ook de toekomstige attractie FloriWorld presenteert zich.

Live muziek en watertaxi’s

Op beide locaties is er live muziek. Bij de Historische Tuin spelen duo Primrose en duo George Carlo M en Steven Hupkens, bij het Flower Art Museum treden The Sphere Quartet en vrouwenkoor Davanti op. Bezoekers kunnen gratis gebruik maken van de watertaxi’s van Westeinder Rondvaart (versierd door Boerma Instituut) die over de Westeinderplassen varen tussen de twee locaties. Ook rijdt er een pendelbus.

Aalsmeer Flower Festival is 15 en 16 juni van 11.00 tot 17.00 uur. Tickets zijn het hele weekend geldig en kosten 10 euro aan de deur of 7,50 euro in de voorverkoop. De online voorverkoop loopt nog tot en met 14 juni. Voor kinderen tot en met 14 jaar is de entree gratis. Voor parkeren wordt geadviseerd gebruik te maken van het parkeerterrein aan de Dreef, bij het zwembad. Er zijn ook fiets- en wandelroutes tussen de locaties beschikbaar. Kijk voor meer informatie op: www.aalsmeerflowerfestival.nl.