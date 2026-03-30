Bizarre kelderkraker eindigt in puntendeling

Mijdrecht – Argon is er in de thuiswedstrijd tegen concurrent Amstelveen Heemraad niet in geslaagd revanche te nemen voor de eerder dit seizoen opgelopen nederlaag. In een bizar scoreverloop waarin Argon wel viermaal scoorde (twee keer in eigen doel) stond het na 96 minuten toch een 2-2 stand op het scorebord. Een puntendeling waar beide opponenten weinig mee opschoten. Het scoreverloop was niet het enige bizarre; in de absolute slotminuut liepen twee spelers van AH bij een kopduel dusdanige hoofdwonden op dat ze naar het ziekenhuis afgevoerd moesten worden voor nader onderzoek.

Veel mogelijkheden

Argon begon goed, een schot van de op links doorgebroken Niels de Vries kon door doelman Jari Bakx laag in de korte hoek gepakt worden. Even later gaf Ritchie Zinga een voorzet die Niels de Vries in een moeilijke positie kon inkoppen, maar de bal ging voor Argon naast de verkeerde kant van de paal. Na twaalf minuten viel dan toch het eerste doelpunt, na een aanval over links werd bij het uitverdedigen bij een inzet van AH de bal via de voet van een verdediger van Argon van richting veranderd, 0-1. Argon probeerde daarna de stand weer gelijk te trekken, maar het vizier stond niet goed afgesteld. Niels de Vries schoot hoog over, Jordy Zwaneveld mikte ook te hoog bij een vrije trap op aangeven van Zwaneveld schoot Ritchie Zinga naast en bij een vrije trap schoot Niels de Vries achter. Pas na een half uur werd de stand gelijk getrokken. Een hoekschop van Justin Schouten werd door Tygo Limburg koppend tegen het net geplaatst, 1-1. Daarna testte Ritchie Zinga en ook Jordy Zwaneveld keeper Jari Bakx, maar die gaf geen krimp. In de slotfase nog een poging van Zinga; zijn inzet werd geblokt.

Bizar vervolg

Na de thee kon Argon al na twee minuten de bal uit het net vissen, bij een schot van AH werd de bal door een voet van een Argon verdediger van richting veranderd waardoor Argon doelman Tobias Ravelli kansloos was 1-2. Tien minuten later zag een worsteling voor het AH-doel er aanvankelijk goed uit voor Argon, echter doelman Bakx kwam als winnaar uit de strijd. Met nog een half uur op de klok kwam coach Jeroen de Zwaan met de nodige wissels, Niels de Vries, Yannick van Doorn en Milan Keizer mochten op de bank plaatsnemen, Raoul van Wijk, Mike Nusse en Mika Keizers moesten proberen wat aan de stand te veranderen. Vlak daarna schoot een inzet van Mike Nusse over de kruising, maar na ruim een uur spelen was het wel raak, Mika Keizers deed het voorbereide werk en Quint Piris maakte het af 2-2. Daarna mogelijkheden voor Argon en ook AH. Zinga schoot wel hard in, maar doelman Bakx werkte de bal met de vuisten weg. De bezoekers kregen drie hoekschoppen op rij, maar die konden allemaal met kunst en vliegwerk door de Argon defensie goed verdedigd worden. In de slotfase toonde de onvermoeibare Tygo Limburg zich tweemaal koppend in de aanval en bij beide pogingen kon hij doelman Bakx niet verschalken. In de toegevoegde tijd was Limburg ook betrokken bij weer een kopduel, hij kwam er ongeschonden uit maar twee verdedigers van Amstelveen Heemraad moesten met ernstige hoofdwonden naar het ziekenhuis afgevoerd worden. Gezien de vele mogelijkheden voor de thuisploeg had Argon drie punten kunnen pakken.

Komend weekeinde is Argon vrij en 11 april gaat Argon op bezoek bij SCPB ‘22 in Badhoevedorp, aanvang 15.00 uur.

