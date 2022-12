Bindingkamp: ‘All inclusive’ vakantie zonder ouders

Aalsmeer – Wil jij tijdens de zomervakantie een week op kamp? Schrijf je dan nu in voor een Bindingkamp.Een Bindingkamp is vooral een heel gezellige week vakantie met een groep leeftijdgenoten. De week wordt begeleid door een leidingteam van vrijwilligers die van alles voor je verzorgen. Eigenlijk een ‘all inclusive’ vakantie, maar dan zonder ouders.

Je staat gezamenlijk op, je eet met elkaar en gaat met z’n allen op hetzelfde moment naar bed. Je brengt de dag door met afwisselende en verrassende activiteiten. Een kamp heeft onder andere een bonte dag waarbij er een bijzonder en actief programma wordt gedaan. Daarbij zal de leiding en/of jijzelf zich opdoffen of verkleden in een outfit passend bij de dag. Deze dag eindigt natuurlijk met een feestavond.

Bosspel, zwemmen en nachtwandeling

Ben je creatief, sportief of juist rustig, tijdens een Bindingkamp is er voor iedereen een activiteit om te kunnen ‘shinen’. Er zijn momenten dat je met de groep op pad gaat om een bosspel, een speurtocht, een wandeling of een fietstocht te maken. Bij goed weer wordt altijd een moment gepland dat je lekker gaat zwemmen of met water kunt kliederen. Je maakt een spannende nachtwandeling of je schrijft verhalen voor de kampkrant. Ook zing je met elkaar en op de laatste avond zit je met je (nieuwe) vrienden rond het kampvuur.

Verschillende leeftijdsgroepen

De kampen worden georganiseerd voor verschillende leeftijdsgroepen vanaf groep 7 van de basisschool. De groepsgrootte is meestal tussen de 30 en 40 deelnemers. Dat de kampen heel geslaagd zijn, blijkt wel uit het feit dat de kamptraditie intussen al meer dan 75 jaar bestaat! Een bindingkamp kun je eigenlijk niet beschrijven, dat moet je meemaken! Interesse? Kijk op de website van de Binding voor informatie en zoek het kamp van jouw leeftijdsgroep. Wacht niet en schrijf meteen in, dan ben jij verzekerd van een gezellige vakantieweek. Ga naar: www.debinding.nl. Vragen? Stuur een email naar kampen@debinding.nl