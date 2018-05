Biljartvereniging houdt open dag

Aalsmeer – Al eens gedacht te gaan biljarten? Dan zeker aanstaande zaterdag 12 mei een kijkje gaan nemen bij Biljartvereniging Aalsmeer. De club opent deze dag vanaf 13.00 uur met trots haar nieuwe onderkomen aan de Oosteinderweg 287F (recreatiepark Oosteinder) voor belangstellenden. De circa 75 leden heten u welkom en vertellen graag meer over deze mooie sport en hun gezellige in 1956 opgerichte vereniging.

Lid worden is direct mogelijk, graag zelfs. Aanmelding is mogelijk voor mannen en vrouwen vanaf 18 jaar. Biljarten kan in de KNBB competitie, in onderlinge competitie of gewoon vrij. De vereniging beschikt over vier wedstrijdtafels, een gezellige bar en een kleine keuken. Op maandag, dinsdag en woensdag in de middag en op donderdag en vrijdag in de avond worden onderlinge competities gespeeld.

Op zaterdagmiddag wordt er vrij gebiljart. Er is dan altijd een gediplomeerd biljartinstructeur aanwezig die tegen een zeer geringe vergoeding les geeft aan de beginnende, maar ook aan de meer gevorderde, biljarters. Voor meer informatie kan een mail gestuurd worden naar voorzitter@biljartaalsmeer.nl , maar binnen lopen is altijd mogelijk, zeker tijdens de open middag deze zaterdag 12 mei.