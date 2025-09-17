Biljartcompetitie De Ronde Venen van start

De Ronde Venen – De Biljartfederatie De Ronde Venen heeft 8 september het startsein gegeven voor de 41e editie van haar jaarlijkse biljartcompetitie. Verdeeld over zeven clubs en veertien teams nemen in totaal 102 spelers het tegen elkaar op in een reeks wedstrijden die loopt tot 22 april 2026, wanneer de uiteindelijke winnaar wordt gekroond. De deelnemende teams zijn afkomstig uit verschillende dorpen binnen de gemeente. Vanuit De Hoef wordt gespeeld bij De Springbok, Vinkeveen is vertegenwoordigd via De Merel en Mijdrecht levert spelers van Cens en De Kromme Mijdrecht. Wilnis doet mee met teams die spelen in De Paraplu en De Willisstee. Binnen de federatie wordt het moyenne bepaald volgens het Belgisch puntensysteem, een model dat zorgt voor eerlijke kansen voor alle deelnemers, ongeacht hun niveau.

Eerste competitieweek

De openingsronde kende direct enkele spannende ontmoetingen. Zo speelde De Merel 1/Thijmen van Veen thuis tegen De Biljartvrienden/Smit Fietsen/2Groen. De Wilnisse formatie liet zich van haar beste kant zien en ging bijna met de volle winst naar huis. Nico Koster, Martien Heijman en Jos van Wijk wonnen hun partijen, terwijl Jan Koridon de punten deelde met Eric Aarsman.

Ook DenB Diensten/De Springbok kende een succesvolle start tegen De Kromme Mijdrecht 2. Kopman John Beets speelde de kortste partij van de week: in slechts 20 beurten wist hij 100 caramboles te maken. Ger Ruimschoot, Ton Verlaan en Edwin Walter voegden zich bij de winnaars. De Kromme Mijdrecht 3 ontving Cens 2 en wist met Hans Bak, Robert Daalhuizen, Jim van Zwieten en Ronald Gunter alle partijen te winnen.

In Vinkeveen vond een onderlinge strijd plaats tussen De Merel 2 en De Merel 3, beide onder de vlag van Thijmen van Veen. Gerard Roling, Peer (Wilco) van de Meer, Jeroen van Rijn en Caty Jansen zorgden voor de winst voor Merel 2.

K.O.T.87-1 speelde thuis tegen De Kromme Mijdrecht 1. Richard Schreurs maakte indruk met een serie van 23 caramboles, de hoogste van de week. Ook Anne Beeker, Edwin van de Schaft en Antonie Schuurman droegen bij aan de overwinning.

De wedstrijd tussen S.V. Veenland/Liquid Rubber en Cens/Gortenmulder eindigde in een gelijkspel. Adrie van der Mer, Derk Bunders, Arjan Gortenmulder en Vincent Roeleveld wonnen ieder hun partij.

Tot slot speelden De Springbok2/Feka en De Springbok 1 een onderlinge wedstrijd in De Hoef. Beide teams hielden elkaar in balans en deelden de wedstrijdpunten. Ari Bocxe, Koos de Koning, Cees de Jong en Betty van de Mars wisten hun partijen te winnen.

De kop is eraf. De eerste ronde heeft duidelijk gemaakt waar de teams staan, en de spelers bereiden zich alweer voor op de volgende wedstrijden. De biljartcompetitie belooft een sportief en spannend seizoen te worden in De Ronde Venen.

Op de foto: Gerard Roling aan stoot. Foto: aangeleverd.