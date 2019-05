‘Bijna Goed’ wint 4e Popquiz Aalsmeer

Aalsmeer – Op woensdag 15 mei is de vierde editie van Popquiz Aalsmeer gehouden in De Oude Veiling. Onder leiding van Meindert van der Zwaard en Ron Leegwater werd de muziekkennis van de vele aanwezigen getest.

Het was een pittige quiz, maar er is volop van genoten. Ook door Meindert en Ron zelf. “Alle deelnemers hartelijk bedankt voor het meedoen, meezingen en meelachen”, aldus de twee in een dankwoord.

De vierde Popquiz Aalsmeer is gewonnen door het team ‘Bijna Goed’, op twee is ‘It’s a family affair tonite’ geëindigd en plaats drie wist team ‘Kudel Gold’ te bemachtigen.

Na de zomer, in oktober, volgt de vijfde editie van deze succesvolle quiz-avond. Ook een keer meedoen met een team? Wees er op tijd bij als de inschrijving geopend wordt, want tot nu toe waren alle quiz-avonden in korte tijd volgeboekt.

Foto: Popquiz Aalsmeer