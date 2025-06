Bijeenkomst bezorgde ouders over smartphonegebruik kids

Abcoude/Baambrugge – Ouders uit De Ronde Venen komen samen, omdat zij zich steeds meer zorgen maken over de invloed van smartphones op het leven van hun kinderen. ”Wat doet schermtijd met hun concentratie, slaap en sociale ontwikkeling?”, weet Barbe van den Brand namens bezorgde ouders in Abcoude en Baambrugge.

Dinsdag 17 juni vanaf 20.00 uur organiseren ‘de bezorgde moeders’ een gratis toegankelijke informatieve en interactieve avond over dit actuele thema in De Eendracht, Hoogstraat 37, in Abcoude. Tijdens de bijeenkomst delen experts inzichten en tips over gezond smartphonegebruik en is er ruimte voor vragen en uitwisseling van ervaringen.

Ervaringen delen

De ouderbijeenkomst biedt een mooie kans om samen met andere ouders en schoolmedewerkers in gesprek te gaan over het smartphonegebruik van kinderen en jongeren. Door samen te komen kunnen ouders ervaringen delen, elkaar steunen en gezamenlijk werken aan oplossingen.

Het is volgens Van den Brand een eerste stap richting een sterkere samenwerking tussen ouders en school die helpt om een nieuwe sociale norm te creëren. “We hopen natuurlijk dat ouders gaan zien dat ze niet de enige zijn; er is momenteel een beweging gaande en de groep wordt steeds groter. “

Serieuze ricico’s

Experts kijken er ook kritisch naar. Zij zien steeds vaker de impact van overmatig smartphonegebruik bij jonge kinderen. Hoewel technologie waardevolle educatieve mogelijkheden biedt, zijn er ook serieuze risico’s verbonden aan vroeg en intensief gebruik.

Unaniem klinkt het: “Ten eerste heeft langdurig schermgebruik invloed op de cognitieve ontwikkeling. Kinderen die veel tijd op smartphones doorbrengen, hebben vaker moeite met concentratie, taalontwikkeling en probleemoplossend denken. Dit komt doordat passieve schermtijd zelden de interactieve en creatieve stimulatie biedt die nodig is voor een gezonde hersenontwikkeling.”

Sociale gevolgen

Daarnaast zijn er sociale gevolgen. “Smartphones kunnen de ontwikkeling van empathie en sociale vaardigheden belemmeren. Kinderen leren deze vaardigheden vooral via direct menselijk contact, zoals spelen, praten en samenwerken. Wanneer schermen dit contact vervangen, missen kinderen cruciale leermomenten.”

Ook op het gebied van slaap en fysieke gezondheid zijn er zorgen. “Het blauwe licht van schermen verstoort het slaappatroon, wat leidt tot vermoeidheid en verminderde schoolprestaties. Bovendien draagt een zittende levensstijl bij aan overgewicht en een verminderde motorische ontwikkeling.”

Cyberpesten

Tot slot is er het risico op blootstelling aan ongepaste inhoud en cyberpesten. “Zonder goede begeleiding kunnen kinderen terechtkomen in online omgevingen die schadelijk zijn voor hun zelfbeeld en veiligheid. Hoewel smartphones niet per definitie slecht zijn, is bewust en beperkt gebruik essentieel. Ouders en opvoeders spelen hierin een cruciale rol door grenzen te stellen en alternatieven aan te bieden die bijdragen aan een gezonde ontwikkeling.”

