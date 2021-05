Bezoekers weer welkom in Flower Art Museum

Aalsmeer – Vanaf 5 juni mogen de musea eindelijk weer open en natuurlijk zijn bezoekers vanaf volgende week zaterdag welkom in het Flower Art Museum in de pompkelder tegenover de watertoren aan de Kudelstaartseweg. “Precies op tijd om onze tentoonstellingen ‘Poetry in Wax’ van Suus Suiker en ‘Bloemendroom’ in samenwerking met Special Arts te komen bekijken”, aldus Constantijn Hoffscholte, adjunct-directeur van het Flower Art Museum.

Suus Suiker schildert poëtische voorstellingen met florale motieven en werkt met verschillende technieken, waaronder gepigmenteerde warme bijenwas. ‘Bloemendroom’ is een veelzijdige en kleurrijke tentoonstelling met meer dan tachtig werken van kunstenaars van Special Arts Nederland. ‘Poetry in Wax’ en ‘Bloemendroom’ staan al sinds begin februari te wachten op bezoekers en duren nog tot en met 27 juni.

Reserveren voor een bezoek is overigens wel een vereiste en dit kan via www.flowerartmuseum.nl/reserveer of bel (op werkdagen) 0297-364400. Bezoek na afloop ook zeker de museumwinkel en wandel rond in de museumtuin met onder andere de Wall of Flowers en bijzondere Ikebana kunstwerken.