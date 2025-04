Bewoners ergeren zich aan ‘illegale’ bootjes langs mooie Amstel

Uithoorn – Bewoners aan de Uithoornse kant van de Amstel ergeren zich. Zij zien al jaren, dat er aan de Uithoornse kant van de Amstel meer en meer bootjes van diverse allooi zich een illegaal plekje toe-eigenen om óf een bootje af te meren óf te vertoeven óf zelfs te wonen.

Een bewoner vertelt: “We merken dat provincie Noord-Holland, politie en soms zelfs de brandweer eraan te pas moet komen om de ontstane acute problemen te helpen oplossen maar bewoners hier zien het structurele karakter van het probleem alleen maar groter worden. Momenteel is het zover doorgeslagen, dat er woongemeenschapjes tussen de roeivereniging en de Vrouwenakkerbrug langs de Amstel ontstaan. Zelfs onbewoonde bootjes lijken niet van hun mogelijk illegale ligplaats te worden weggehaald. Het resultaat laat onder meer openlucht toiletruimtes en in de buurt verspreide vuilnis zien. Verder zal voor de pleziervaart, die op deze plekken drie keer 24 uur mag vertoeven, deze broeinestkoloniën geen aanlokkelijk plek meer zijn.”

3x 24 uurszone

De gemeente Uithoorn is op de hoogte van de situatie. Een woordvoerder vertelt: “Dit heeft zeker onze aandacht. De provincie Noord-Holland is het bevoegd gezag voor het innemen van een ligplaats en handhaaft op het ligplaatsenbeleid. Als gemeente zien wij dat dit aangepakt moet worden en dringen we bij de provincie aan om dit prioriteit te geven. De provincie en de gemeenten werken hierdoor ook nauw samen om dit probleem aan te pakken. De P-ligplaatszone wordt omgezet naar een 3x 24-uurszone voor alle P-plekken in de Amstel, om problemen elders te voorkomen en gelijkheid te waarborgen. Daarnaast zal de provincie de aanleggelegenheden verbeteren. De intentie was om dit gereed te hebben bij de start van het vaarseizoen 2025. Door de vele besluiten van de Gedeputeerde Staten die hieraan ten grondslag liggen, is dit niet gelukt. Zodra de 3x 24-uursregeling van kracht is, zullen vaartuigen die langer blijven liggen door de provincie worden afgesleept. Indien er vaartuigen zijn waarop gewoond wordt, zal er contact zijn tussen de provincie en de gemeente om gezamenlijk op te treden.”

‘Pareltjes van Uithoorn’

Wethouder Jan Hazen voegt hieraan toe: “De Amstel is één van de pareltjes van Uithoorn. De huidige bootjesproblematiek, door welke maatschappelijke oorzaken dan ook, is dan ook onaanvaardbaar en we zijn ons terdege bewust van de zorgen van onze inwoners en bezoekers. In nauwe samenwerking met de provincie werken we aan een afdoende en duurzame oplossing, waarbij ieder zijn verantwoordelijkheid neemt. Dat moet ook naar mijn mening sneller en voortvarender dan nu worden opgepakt. Het is belangrijk dat we de regels handhaven om de leefbaarheid en veiligheid langs onze mooie Amstel te waarborgen.”

Op de foto: Bewoners ergeren zich aan ‘illegale’ bootjes langs mooie Amstel. Foto: aangeleverd.