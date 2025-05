Bevrijdingsvuur vanuit Wilnis in Canada on tour

Wilnis/Canada – Het bevrijdingsvuur dat op 5 mei door twee vliegers van een Canadees squadron vanuit Wageningen naar Wilnis werd gebracht, is per vliegtuig overgebracht naar Canada. Het vuur is in speciale lampen veilig en brandend op Canadese bodem geland. Daar zal het op verschillende plaatsen getoond worden als eerbetoon aan de Canadese vliegers die met hun Vickers Wellington vliegtuig op 4 mei 1944 tijdens een vuurgevecht met de Duitsers zijn neergestort in Wilnis.

De in Utrecht geboren Jeroen Pinto, nu huisarts in Hull in Engeland is de drijvende kracht achter deze bijzondere reis. Door zijn verbondenheid met Wilnis en de gebeurtenis op 4 mei 1944 met het neergestorte vliegtuig is zijn insteek om de gedachte aan de Canadese helden levend te houden. Het is bijzonder hoe hij mensen betrokken laat zijn en het verhaal over de Tweede Wereldoorlog op deze manier in stand houdt. Hij heeft er persoonlijk voor gezorgd, dat het vuur van Wilnis in Canada is terechtgekomen. Samen met vriend Eddy Cotton en mensen van het Canadese squadron Major Nicholas Fisette, Capt. Gary Glasius en Master Corporal Sophie Quelet zijn zij 6 mei in het vliegtuig gestapt richting Canada.

Het vuur is vervoerd in speciale koperen lampen. Het is bij aankomst overgedragen aan de autoriteiten en zal nu een rondgang door verschillende plaatsen in Canada gaan maken. Als eerste werd het tentoongesteld in het Canadian Warplane Heritage Museum, een luchtvaartmuseum in het plaatsje Mount Hope in de provincie Ontario waar militaire straaljagers en propellervliegtuigen tentoongesteld staan. De bezoekers waren enthousiast en gingen graag op de foto met het vrijheidsvuur uit Wilnis. Een mooi initiatief en prachtig eerbetoon.

Op de foto: Het bevrijdingsvuur van Wilnis naar Canada. Fotocompilatie: Peter Pos.