Betoverend zondagmiddagconcert én 824 euro voor Voedselbank

Mijdrecht – Inge Frimout-Hei (harp) en Mariël van den Bos (fluit) van Duo Sphinx en organist David Strijbis hebben de concertgasten, in totaal 185, betoverd met hun afwisselende programma; van Grieg tot Chopin en Fauré en van Irish traditionals tot composities van Inge zelf en het bekende ‘If I had words’.

‘Gouden’ klanken vulden zondagmiddag de Johannes de Doperkerk aan het Driehuisplein in Mijdrecht. Of zoals een van de gasten verwoordde: ‘De combinatie van harp en fluit doet me denken aan kabbelend stromend water in een beek met daarin kleine watervalletjes.’

Het enthousiasme van het publiek voor de kwaliteit en betrokkenheid van de uitvoerende muzikanten was dan ook goed merkbaar in de hoogte van de deurcollecte bestemd voor de Voedselbank De Ronde Venen, die 824 euro opbracht. Het samenzijn na afloop met een glaasje en een bitterbal in de S.e.T. Residentie was opnieuw genoeglijk.

Al met al en heel mooie opmaat van het derde seizoen zondagmiddagconcerten. Het eerstvolgende concert is zondag 12 oktober om 15.00 uur door Alexandre Dubach, een topviolist van grote klasse, en Marc Fitze op orgel. Beide internationale beroemdheden zijn afkomstig uit Zwitserland. De toegang is vrij. Zie ook www.zondagmiddagconcerten.com.

Op de foto: Inge Frimout-Hei en Mariël van den Bos van Duo Sphinx met organist David Strijbis. Foto: aangeleverd.