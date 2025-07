Bestuurders KunstRondeVenen exposeren in De Lindeboom

Mijdrecht – Van 3 tot en met 26 juli exposeren De leden van de ‘kerngroep’ van KunstRondeVenen in de galerie in Winkelcentrum De Lindeboom 7 in Mijdrecht. De groep bestaat uit het dagelijks bestuur en de leden van commissies, die specifieke taken uitvoeren. Het is een brede expositie, waarin de kunstdisciplines beeldhouwen, keramiek, tekenen, schilderen, houtsculptuur en fotografie vertegenwoordigd zijn. De expositie is op donderdagen, vrijdagen en zaterdagen te bezoeken van 12.00 tot 16.00 uur.

Elianne Groenhart, betrokken bij expositieorganisatie, stelt haar schilderijen tentoon. Zij zegt over haar werk: “Bij het schilderen maak ik gebruik van gemengde technieken, die ik zorgvuldig, laag na laag, aanbreng. Hierbij heeft een abstracte benadering meestal mijn voorkeur, omdat er dan vaak iets te raden overblijft, waardoor een schilderij doorgaans een meerwaarde meekrijgt. Je kunt er telkens iets nieuws in ontdekken.” In deze expositie laat zij een aantal landschappen zien, waarover geheel of gedeeltelijk een laag epoxyhars is gegoten. Daardoor ontstaat extra diepte en worden de mixed mediastructuren versterkt.

Dorien Vos, secretaris van Kunst-RondeVenen, zal exposeren met haar examenwerk, dat als thema ‘Waarde/Waardigheid’ heeft. Zij volgde twee jaar de opleiding ‘Tekenen en Schilderen’ bij de Crejat Academie. Tijdens het werken voor Artsen zonder Grenzen heeft zij gezien wat waardigheid betekent en hoe het werkt ook, of juist, in tijden van oorlog en onderdrukking. Dit thema heeft zij uitgewerkt aan de hand van vijf landen. Daarnaast zal zij een paar portretten en twee abstracte werken laten zien.

Christine Bergkamp, de onlangs afgetreden voorzitter, is als kunstenaar, naast het maken van zwart-wit tekeningen, begonnen met in kleur te werken. Dit doet zij met pastelkrijt en acrylverf. Het werken met klei heeft haar ook gegrepen. Zij vindt dit een heerlijk materiaal en het is goed te combineren met schilderen en tekenen, als dat even vastloopt. Haar liefde voor de natuur laat ze daarbij ook blijken. “Wij moeten insecten koesteren om als mensheid te overleven op de aarde”, zegt zij. Kunst is bij uitstek geschikt om een boodschap over te brengen. Dat probeert zij in een deel van haar werk te laten zien. Er zal in deze expositie ook keramisch werk van Christine Bergkamp te zien zijn.

Wilma Meijer was jarenlang secretaris van KunstRondeVenen, maar is nu belast met de planning en organisatie van exposities in de galerie. Zij werkt daarbij nauw samen met Elianne Groenhart. Wilma exposeert met keramiek en glasobjecten. Het keramische werk is raku gestookt. Dit soort werk maakt zij eenmaal per jaar in Noord-Frankrijk. Werken met glas doet zij nu ongeveer 15 jaar. Zij maakt fusewerk met glas en soms vervormt zij glas. Door zich bij één discipline te houden wil zij niet versnipperd raken. Zij probeert in workshops ook wel andere disciplines uit, zoals sagging, casting en andere bewerkingen van glas, maar Wilma probeert de basis, fusen, vast te houden.

Het werk van penningmeester Gerarda Demarteau bestaat uit stenen beelden voor binnen of buiten, waar alleen beitels, handvijlen en schuurpapier aan te pas komen. Ook maakt zij tekeningen en mixed media werk. Haar beelden, torsen en dieren, hebben meestal ronde, aaibare vormen. Vaak ook met een onbewerkte kant. Wat er niet is in de steen blijft onbekend en onbewerkt. Hierdoor blijft de fantasie van de kijker geprikkeld.

Interim-voorzitter Bart Bakers heeft er plezier in dat de sculpturen die hij maakt geen nut (meer hoeven te) hebben. Toch ontdekt hij regelmatig dat er tijdens het maakproces bruikbare dingen ontstaan. Het meest wordt hij geïnspireerd door houten takken of stammen, die zijn fantasie prikkelen en die hij meesleept naar zijn schuur. Vaak wijst de vorm of structuur van het hout hem de weg. Het leukste is, volgens Bart, om technieken en materialen te combineren. Niet voor de hand liggende combinaties en vormen zijn vaak het meest verrassend en daar wordt hij blij van. Daarom zijn de objecten die Bart maakt unieke stukken, waarin fantasie de hoofdrol speelt.

Frank de Leeuw is, na zijn pensionering als marketing- en communicatiemanager, zich naast tekenen en schilderen gaan toeleggen op fotografie. Hij wordt geïnspireerd door mensen en natuur. Naast enkele tekeningen en schilderijen legt hij in deze expositie de nadruk op zijn fotografische werk. Foto’s van modellen, naturel gefotografeerd, maar dikwijls ook door vergaande bewerking tot een bijna grafisch beeld omgevormd. Evenals tijdens de Atelier Route, in mei, verloot Frank een gratis fotoshoot onder de bezoekers van de expositie. In de galerie kun je jouw gegevens op een briefje of met een visitekaartje achterlaten en dan wordt na de laatste expositiedag, 26 juli, een winnaar getrokken. Die krijgt persoonlijk bericht om een fotoshoot af te spreken.

Voor meer informatie over de expositie en de kunstenaarsvereniging: www.kunstrondevenen.nl en op de Facebook-pagina van KunstRondeVenen.

Op de foto: Werk van Frank de Leeuw. Win bij hem een fotoshoot. Foto: aangeleverd.