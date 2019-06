Aalsmeer – Maandag 3 juni even over tien uur in de avond werd de brandweer gealarmeerd voor een bermbrand aan de Japanlaan.

Ter plaatse bleek een stuk gras vlam te hebben gevat. Dankzij de hoge druk straal had de brandweer het vuur snel onder controle.

De oorzaak van de brand is onbekend. Mogelijk is de begroeiing gaan smeulen en branden door een weggegooide sigaret.

Foto: VTF – Laurens Niezen