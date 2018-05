Basketbal: Jongens U18 kampioen!

Aalsmeer – Door vooral een uitstekende tweede helft van de voorjaarscompetitie zijn de jongens U 18 van Basketbal Vereniging Aalsmeer zeer verdiend kampioen geworden. Dat leek er aanvankelijk niet op. De eerste uitwedstrijd tegen Maple Leaves werd ternauwernood gewonnen en vervolgens werd thuis met 4 punten van Lisse verloren. Tegen O.G. en Rebound ’84 kroop het team met 56-53 en 52-44 door het oog van de naald, maar in februari begon het team heel erg goed te spelen. Apollo werd met 74-37 terug naar Amsterdam gestuurd en directe concurrent Rebound ’84 werd in Schagen met maar liefst 59-39 weggespeeld.

Koploper Lisse

Er volgden nog twee mooie overwinningen en daarna was koploper Lisse aan de beurt. In een bloedstollend spannende wedstrijd wist Aalsmeer, in een goed gevulde Lissense sporthal, na verlenging, met 52-48 te winnen. De laatste drie wedstrijden werden met groot vertoon van macht gewonnen (waaronder 59-29 tegen Maple Leaves en 51-23 tegen O.G.) en omdat Lisse nog een wedstrijd onverwacht verloor mochten de Aalsmeerders zich de terechte kampioen noemen.

Hecht collectief

Het kampioenschap is allereerst het resultaat van een goed ingespeeld team van talentvolle basketballers, maar de rol van trainer en coach Bram Buskermolen en stand-in/assistent Ershad Yari moet hierin zeker genoemd worden. Ondanks wat interne strubbelingen aan het begin van het seizoen wisten zij van het team een hecht collectief te maken. Het is heel jammer dat een paar spelers van het team om verschillende redenen hun basketbal-carrière in ieder geval tijdelijk beëindigen. De andere spelers zullen samen met een aantal nog meer ervaren spelers en opnieuw onder leiding van Bram Buskermolen een sterk U 22 team gaan vormen.

Het bestuur en technische commissie van Basketbal Vereniging Aalsmeer zien het volgend seizoen met veel vertrouwen en reëel hoge verwachtingen tegemoet.

Foto: Staand van links naar rechts: Alex Cardozo de Bastos, Martijn Kievit, Jay Nabibaks, Boyd Huzemeijer, Roy Jagerman, Dex van Klingeren, Rody Moen en Marein Sprangers. Zittend van links naar rechts: Bram Buskermolen, Ershad Yari en Björn van den Berg. Niet op de foto: Jorre van Beek.