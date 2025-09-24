Bas Kräwinkel en Laura van Leeuwen golfkampioenen

Wilnis – Golfpark Wilnis beleefde zondag de spannende ontknoping van de strokeplay clubkampioenschappen 2025. Ondanks wisselende weersomstandigheden leverden de deelnemers topprestaties en werden de nieuwe kampioenen gehuldigd.

Bij de dames was Laura van Leeuwen uit Wilnis onbetwist de sterkste. Met een overtuigende bruto score pakte zij de titel, waarbij haar eagle op hole 8 tijdens de tweede speeldag het absolute hoogtepunt was. Phil Rich uit Vinkeveen eindigde als tweede, gevolgd door Liesbeth Grootjes uit Wilnis. In de netto categorie bevestigde Van Leeuwen haar klasse door ook daar de eerste plaats te veroveren, met Grootjes en Rich op respectievelijk de tweede en derde plek.

De herenfinale stond bol van de spanning. Clubprofessional Bas Kräwinkel uit Wilnis en het jonge talent Coen Klarenbeek uit Montfoort vochten een boeiend duel uit. Klarenbeek begon met een kleine voorsprong, maar moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in de ervaren Kräwinkel, die met drie punten verschil de titel opeiste. Titelverdediger Jessie van de Graaf completeerde het podium. In de netto klasse wist Klarenbeek zijn titel te prolongeren, gevolgd door Peter van Dis en Chiel Aufenacker.

Bij de heren senioren, die hun finale op zondag speelden na een eerste ronde op donderdag, bleef het tot het einde spannend. Stanley Tang uit Mijdrecht trok aan het langste eind en won de bruto titel. Paul Olthof verraste met een tweede plaats, terwijl Bart Weitjens uit Mijdrecht derde werd. In de netto categorie ging de winst naar Paul Koopmans, met Tang en Tom Kunst op de overige podiumplaatsen.

Het kampioenschap werd extra uitdagend door het grillige weer: een zonnige donderdag, tropische vrijdag, natte zaterdag en winderige zondag vroegen het uiterste van de deelnemers. Toch kijken zowel organisatie als spelers terug op een geslaagd evenement, waarin sportiviteit, kwaliteit en spanning centraal stonden.

Op de foto: V.l.n.r. Stanley Tang, Bas Kräwinkel en Laura van Leeuwen. Foto: aangeleverd.