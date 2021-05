Bankjes project in de wijk Hornmeer

“Denken in oplossingen en niet in problemen“

Aalsmeer – Zeker bij het ouder worden ontkom je er niet aan om je grenzen te verleggen. Dat wat vroeger heel gemakkelijk ging en waar je je hand niet voor omdraaide gaat op een gegeven moment minder vlotjes en kost meer moeite. Dit te moeten constateren, ervaren en aanvaarden is voor ieder mens een niet eenvoudig leerproces.

Janny Oosterloo, Elly Offerman en Joke van Klink – zelf wonend in of grenzend aan de Hornmeer, fervente wandelaars en sociaal zeer betrokken – zijn door gesprekken met ouderen en het lezen van artikelen op internet van onder andere artsen en therapeuten gaan onderzoeken of er in deze groene en ruim opgezette wijk ook niet veel meer bankjes geplaatst kunnen worden waardoor het zelfstandig wandelen en anderen ontmoeten weer tot het dagelijkse ‘therapeutische’ bewegen en geluk kunnen gaan horen.

Tic voor bankjes

In de keuken van het Huiskamermuseum zitten drie bevlogen vrouwen die over hun plan en zoektocht praten. De nu door Participe in de Hornmeer georganiseerde ‘ommetjes’ juichen zij van harte toe, maar voor hen staat toch de zelfstandigheid en gelijkwaardigheid hoog in het vaandel. Janny Oosterloo geeft zelf aan dat zij een tic voor bankjes heeft. In haar ogen staan de bankjes lang niet altijd even handig, maar er zijn er ook veel te weinig voor als je even wilt uitrusten of gewoon even heerlijk stil wilt zijn en kijken naar het groen, het water, kortom naar de schoonheid van de natuur. “De Hornmeer heeft het allemaal in huis, zoals bijvoorbeeld de watersingels en al die bomen er om heen. Je kunt hier een wandeling maken waarbij je helemaal in het groen loopt. Maar heel veel mensen halen die afstand niet en daarom pleiten wij voor meer bankjes in de wijk, deze voegen namelijk iets toe aan het geluk van mensen. Hoe fijn is het niet om even te kunnen neerstrijken als je moe bent? Bovendien bevorderen bankjes ook het sociale contact. Even een gesprek hebben, het is zo belangrijk voor het welzijn.”

Maar er staat toch al een bankje

Gelukkig zijn er al veel gemeentes – Haarlemmermeer is daarvan een mooi voorbeeld – waar veel gedaan wordt aan het voorkomen van door hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder genoemde bewegingsarmoede. Wat dat betreft loopt de gemeente Aalsmeer behoorlijk achter want met een antwoord als: “Maar er staat toch al een bankje”, wordt geheel voorbij gegaan aan dát wat juist in deze tijd zo wordt gepropageerd; zorg dat je als oudere in beweging blijft en contact houdt met de buitenwereld. Overigens zouden niet alleen ouderen profijt kunnen hebben van meer geplaatste bankjes, tenslotte is de mens een ‘gezelschapsdier’ die behoefte heeft aan contact. En dat is niet leeftijdgebonden.

Elkaar ontmoeten

Het landelijk beleid is er op gericht dat ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Een goede gedachte, maar dan moet de eigen omgeving daartoe wel uitnodigen. Als er al knelpunten zijn, dan kunnen deze meestal vrij eenvoudig worden verholpen. “Je moet er beetje oog voor hebben en denken in oplossingen. Zo hoeven ouderen en minder validen niet onnodig binnen te blijven.” Janny, Elly en Joke denken bijvoorbeeld aan een prachtige verbinding van de komende Westeinder promenade met de bijzondere plekken in de Hornmeer.

“Stel je voor, op een mooie zomeravond wat afspreken met de buren op één van de bankjes langs de watersingel of ergens bij jou om de hoek. Gezellig bijpraten met een zelf meegebracht drankje.” Janny, Elly en Joke hopen met andere bewoners, kunstenaars en creatieve geesten dit interessante intitiatief te kunnen realiseren. Voor reacties en suggesties: bankjeshornmeer@gmail.com

Janna van Zon