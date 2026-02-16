Banenmarkt brengt werkzoekenden en bedrijven De Ronde Venen en Uithoorn samen

De Ronde Venen/Uithoorn – Gemeente De Ronde Venen en Uithoorn organiseren samen een banenmarkt, dinsdag 17 maart van 15.30 tot 17.30 uur in sporthal De Phoenix aan de Hoofdweg in Mijdrecht. Beide gemeenten hebben een gedeelde missie: werkzoekenden en bedrijven uit de regio samenbrengen. Aanmelden is niet nodig, verstandig is wel om een cv mee te nemen.

De arbeidsmarkt is volop in beweging. Veel bedrijven in de regio zoeken nieuwe medewerkers. Tijdens de banenmarkt presenteren zij zich bij een eigen marktkraam en geven informatie over hun vacatures. Zo zijn er banen beschikbaar in de zorg, schoonmaak, logistiek, productie, beveiliging, bouw, detailhandel, onderwijs en kinderopvang. Ook een uitzendbureau is aanwezig om werkzoekenden te begeleiden naar passend werk. Voor werkzoekenden is dit de kans om te ontdekken welk werk bij hen past.

Laagdrempelig

Bezoekers van de banenmarkt krijgen volop gelegenheid om in een ontspannen sfeer in gesprek te gaan met werkgevers. De ontmoetingen zijn laagdrempelig en gericht op menselijk contact. Naast het bekijken van actuele vacatures – van startersfuncties tot volgende carrièrestappen – biedt de banenmarkt ook de mogelijkheid het eigen netwerk te vergroten. Een spontane ontmoeting op de banenmarkt kan zomaar het beslissende zetje zijn richting een nieuwe toekomst.

Volgens wethouder Anja Vijselaar biedt de banenmarkt een belangrijke kans voor zowel werkzoekenden als werkgevers. “Het is belangrijk dat mensen niet onnodig lang zonder werk zitten en dat bedrijven de juiste medewerkers vinden. Soms ligt de oplossing in een andere sector dan iemand gewend is. Daarom ondersteunen we zowel werkgevers als werknemers bij het vinden van de juiste match. Zo helpen we zoveel mogelijk mensen aan het werk en versterken we samen de regionale arbeidsmarkt.”

Meer informatie: derondevenen.nl/banenmarkt.

De Banenmarkt op 17 maart brengt werkzoekenden en bedrijven in De Ronde Venen en Uithoorn samen. Foto: aangeleverd.