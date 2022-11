Bacchus zoekt muzikanten voor Akoestisch weekend

Aalsmeer – In het laatste weekend van januari is het al tientallen jaren een vast gegeven dat er op het podium van cultureel café Bacchus zo’n tien (gelegenheids)bands acte de présence geven en trakteren op een leuk en gevarieerd optreden. De laatste jaren is het concept enigzins gewijzigd en is het woord ‘voorheen’ toegevoegd aan de Akoestische Avonden.

Voor de Voorheen Akoestische Avonden in 2023 is Bacchus op zoek naar muzikale inbreng. De avonden, vrijdag en zaterdag, kunnen enkel een succes worden wanneer muzikanten een creatieve inbreng komen geven. Dit kan met de eigen band, een gelegenheidsformatie, een duo of eenmans/vrouw-act.

Er zijn twee restricties aan het optreden gebonden: Er moeten nummers binnen één thema ten gehore gebracht worden en het optreden mag niet langer duren dan 25 minuten. Denk bij een thema aan een ‘guilty pleasure’, een artiest of band waar stiekem al jaren bewondering voor is of een muziekstijl waar bands en duo’s normaal niet om bekend staan. Wanneer het publiek op een passende, muzikale wijze verrast wordt, is de act geslaagd!

Interesse? Aanmelden kan door een mail te sturen naar: voorheenakoestischeavonden2023@cafebachus.info