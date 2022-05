B meiden KDO handbal kampioen!

De Kwakel – Teamwork, veel publiek, een spannende wedstrijd… En zo werd de B-jeugd van KDO handbal vorige week zondag kampioen in de zaalcompetitie! 13 wedstrijden gespeeld, 13 wedstrijden gewonnen, een hele prestatie.

De spanning was om te snijden in de KDO-hal, want KDO was dan wel ongeslagen, de nummer 2 Zeeburg kwam op bezoek. En zij zaten de Kwakelse meiden op de ranglijst behoorlijk op de hielen! De uitwedstrijd werd met 1 punt verschil gewonnen, dus de spanning was van de meiden af te lezen. Gelukkig werden zij gesteund door een overvolle rood gekleurde tribune. Dit gaf KDO al aan het begin van de wedstrijd vleugels, want ze stonden in no time met 4-0 voor. Het zou geen echte kampioenswedstrijd zijn als de spanning niet terug zou keren door een slordige fase in de wedstrijd. Het rustsignaal klonk bij 11-8. In de tweede helft blonk Zeeburg uit in goed verdedigen. KDO had moeite om er doorheen te komen. Gelukkig konden zij de mazen in het net vinden en is Zeeburg niet dichterbij gekomen dan één punt achter de Kwakelse formatie. Daar droeg knap keeperswerk aan KDO-zijde zeker aan bij. Het publiek stond volledig achter KDO en zij lieten dat luid en duidelijk horen. KDO knalde het kampioensfeest in met een 19-13 overwinning!



Feestje!

De (kinder)champagne vloeide rijkelijk onder de douche en de meiden vierden in de KDO-kantine het feestje verder. Bitterballen, een drankje van het handbalbestuur en van sponsor Burggraaf zeilmakerij konden daarbij niet ontbreken.



Trainer gezocht

Voor seizoen 2022-2023 zijn de B- en A-jeugd van KDO handbal op zoek naar een nieuwe trainer. Wil jij je inzetten voor een groep leergierige jonge dames en kun jij ze blijven enthousiasmeren voor het handbalspelletje? Of ken je iemand? Bekijk de vacature op www.kdo.nl of neem contact met ons op via handbal@kdo.nl.