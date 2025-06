Avondvierdaagse Mijdrecht-Wilnis groter dan ooit

Mijdrecht – In Mijdrecht en Wilnis gaat dinsdag 10 juni de jaarlijkse Avondvierdaagse van start. Wat ooit begon als een kleinschalig wandelevenement is inmiddels uitgegroeid tot een geliefde traditie voor jong en oud. Dit jaar is de belangstelling groter dan ooit: de inschrijvingen stroomden massaal binnen en de organisatie kijkt uit naar een sportieve en gezellige week.

Feest voor de gemeenschap

De Avondvierdaagse is al decennialang een begrip in Nederland. Sinds de eerste editie in 1941 is het evenement uitgegroeid tot een nationaal fenomeen, waarbij jaarlijks honderdduizenden deelnemers in meer dan 230 plaatsen meedoen. Ook in Mijdrecht en Wilnis is het een feest voor de hele gemeenschap, met kinderen, ouders, grootouders, scholen en sportverenigingen die samen vier avonden wandelen, zingen en plezier maken.

Nieuw dit jaar is de startlocatie: alle deelnemers vertrekken dagelijks vanaf het terrein van korfbalvereniging Atlantis aan de Hoofdweg 84. Een centrale plek die voldoende ruimte biedt voor de grote opkomst en een gezellige sfeer garandeert. De wandelroutes zijn zorgvuldig uitgezet en variëren in afstand, zodat zowel jonge kinderen als fanatieke wandelaars mee kunnen doen.

Medaille

De Avondvierdaagse duurt van dinsdag 10 juni tot en met vrijdag 13 juni. Elke avond starten de wandelaars rond 18.00 uur, afhankelijk van de gekozen afstand. De slotavond op vrijdag belooft extra feestelijk te worden: dan vindt het traditionele defilé plaats, waarbij deelnemers onder luid applaus en muzikale begeleiding hun welverdiende medaille in ontvangst nemen.

Langs de route en op het startterrein zijn diverse eet- en drinkmogelijkheden beschikbaar tegen betaling, zodat deelnemers en supporters kunnen genieten van een hapje en drankje. De organisatie, ondersteund door talloze vrijwilligers, heeft alles in het werk gesteld om er een veilige, feestelijke en sportieve week van te maken.

“We kijken er enorm naar uit”, aldus de organisatie. “De Avondvierdaagse is elk jaar weer een hoogtepunt, en met deze grote opkomst belooft het een editie te worden om nooit te vergeten.”

Inschrijven is niet meer mogelijk. Wil je toch heel graag nog meedoen, dan kan je op 10 juni vanaf 17.00 uur je inschrijven op het startpunt bij Atlantis. Het is mogelijk dat de medailles en goodies niet voorradig zijn voor de nieuwe aanmeldingen, de medailles kunnen nageleverd worden.

De Avondvierdaagse is van een kleinschalig wandelevenement inmiddels uitgegroeid tot een geliefde traditie voor jong en oud. Foto: archief Fred Rotgans.