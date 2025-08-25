Autocross traditionele opening feestweek

Abcoude – Onder een afwisseling zon en wolken vond zaterdag de 51e editie van de autocross Abcoude plaats, voor velen de opening van de Abcouder Feestweek.
Met ruim 140 deelnemers bij de heren, 40 dames en 20 jeugdige coureurs was het spektakel verzekerd. De strijd om een plek in de felbegeerde A-finale zorgde voor bloedstollende races, waarbij elke manche telde. De sfeer was gemoedelijk, het publiek enthousiast en de organisatie – mede mogelijk gemaakt door boer Bart de Vries en tientallen vrijwilligers – liep op rolletjes.
De autocross is voor velen de opening van de Abcouder Feestweek. Foto Wilco de Vries.