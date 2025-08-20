Autocross Abcoude viert 51e editie

Abcoude – Komende zaterdag vindt de 51e editie van de Grote Prijs van Abcoude plaats, een jaarlijks hoogtepunt voor liefhebbers van autocross. Met maar liefst 140 deelnemers verdeeld over zeven herengroepen belooft het een dag vol spektakel te worden. De strijd om een plek in de A-finale is intens: de beste drie per groep plaatsen zich direct, terwijl nummers vier tot zes via een B-finale alsnog kans maken.

Ook bij de dames is de animo groot, met ruim 40 deelneemsters verdeeld over twee groepen. De jeugd laat zich eveneens zien met bijna 20 auto’s aan de start.

De Stichting Autocross Abcoude toont zich trots op de organisatie, die mede mogelijk is dankzij vrijwilligers, sponsoren en grondeigenaar Bart de Vries. Het programma is dit jaar opnieuw digitaal beschikbaar, een stap richting verduurzaming én bredere publieksbereik. De rijders zijn er klaar voor. Het publiek mag zich opmaken voor een dag vol adrenaline.

Op de foto: 1974 zoals het 15 jaar geleden begon, met al het glas nog in de auto en slechts een houten paal achter de stoel. Uit de tijd van toen. Foto: organisatie.