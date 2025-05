Atelierroute KunstRondeVenen 2025 creatieve ontdekkingstocht

De Ronde Venen – De voorbereidingen zijn in volle gang voor een van de meest inspirerende culturele evenementen van het jaar: de zevende editie van de Atelierroute KunstRondeVenen. Zaterdag 24 en zondag 25 mei 2025 openen kunstenaars uit de hele gemeente De Ronde Venen hun deuren voor het publiek. Tussen 11.00 en 17.00 uur krijgen bezoekers de unieke kans om een kijkje te nemen in de ateliers van lokale beeldend kunstenaars, verspreid over dorpen als Abcoude, Baambrugge, Amstelhoek, De Hoef, Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen en Waverveen.

Wat deze atelierroute zo bijzonder maakt, is de persoonlijke ontmoeting met de makers. Achter gesloten deuren wordt het hele jaar door gewerkt aan schilderijen, beelden, keramiek, fotografie, textielkunst en andere vormen van beeldende kunst. Tijdens dit weekend worden die deuren wagenwijd opengezet. Bezoekers kunnen niet alleen het werk bewonderen, maar ook in gesprek gaan met de kunstenaars over hun inspiratie, technieken en creatieve processen.

Cultureel uitje

De Atelierroute is een initiatief van de vereniging KunstRondeVenen, waarin een groeiende groep gepassioneerde kunstenaars zich heeft verenigd. Door samen te werken, creëren zij een route die niet alleen kunstliefhebbers aanspreekt, maar ook nieuwsgierige buurtbewoners, toeristen en gezinnen die op zoek zijn naar een cultureel uitje. De route is vrij toegankelijk en biedt een laagdrempelige manier om kunst te beleven in de omgeving waar het ontstaat.

Breed scala

Naast de open ateliers zijn er ook centrale locaties waar werk van meerdere kunstenaars wordt geëxposeerd. Dit maakt het mogelijk om in korte tijd een breed scala aan stijlen en disciplines te ontdekken. Of je nu houdt van abstracte schilderkunst, realistische portretten, experimentele fotografie of ambachtelijk keramiek, er is voor ieder wat wils. De Atelierroute KunstRondeVenen is meer dan een expositie; het is een viering van creativiteit, verbinding en lokale cultuur.

Volg de voorbereidingen en ontdek meer over de deelnemende kunstenaars via www.kunstrondevenen.nl of op Facebook. Zet het weekend van 24 en 25 mei alvast in je agenda en laat je verrassen door het verborgen talent van De Ronde Venen.

Meer informatie over de route, de kunstenaars en de locaties is te vinden op www.kunstrondevenen.nl.

Op de foto: Werk van de Mijdrechtse Nadine Nunes. Foto: aangeleverd.