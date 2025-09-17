ANWB Streetwise bij OBS Wereldwijs

Mijdrecht – Afgelopen vrijdag is ANWB Streetwise op bezoek geweest bij OBS Wereldwijs in Mijdrecht. De middag stond in het teken van verkeersveiligheid. Het ANWB Streetwise-programma kwam langs om alle leerlingen op een speelse en leerzame manier bewuster te maken van de regels in het verkeer. De kinderen leerden onder meer hoe belangrijk het is om een gordel en autostoeltje goed te gebruiken, hoe je veilig kunt oversteken en wat het effect is van afleiding in het verkeer. Met praktijkoefeningen, zoals remproeven en het inschatten van stopsnelheden, werd de theorie direct tastbaar.

Leerlingen reageerden enthousiast: “Ik wist niet dat een auto zo lang nodig had om te stoppen”, vertelde een leerling. Ook de jongere groepen deden actief mee aan spellen en oefeningen, waardoor verkeersveiligheid op een leuke manier dichtbij kwam. Met ANWB Streetwise is er veel geleerd. Een waardevolle dag die leerlingen helpt om zich veilig in het verkeer van De Ronde Venen te bewegen.

Op de foto: Leerlingen van OBS Wereldwijs oefenen verkeerssituaties tijdens ANWB Streetwise. Foto: aangeleverd.