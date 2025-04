Amstelveen stemt in met aanpassing randvoorwaarden azc bij gemeentegrens Uithoorn

door Ton van Tulder

Amstelveen/Uithoorn – Een meerderheid in de Amstelveense gemeenteraad heeft ingestemd met aanpassing van de randvoorwaarden voor realisatie van een asielzoekerscentrum nabij de gemeentegrens met Uithoorn. De maximale opvangtermijn wordt verlengd van vijf naar tien jaar en het maximale aantal op te vangen asielzoekers gaat van 200 naar 280.

Onvrede Uithoorn

De keuze voor deze locatie leidde tot gemor van aanwezige inwoners van Uithoorn. Ook het gemeentebestuur van Uithoorn heeft hier eerder zijn ongenoegen over geuit, omdat het tot extra druk op de lokale voorzieningen leidt. Dit mede omdat Uithoorn zelf op korte afstand van de locatie een azc realiseert.

Om te voldoen aan de Spreidingswet heeft Amstelveen een derde opvanglocatie aangewezen voor de opvang van asielzoekers in Amstelveen (naast het azc in Kronenburg en de opvang van minderjarige asielzoekers op bedrijventerrein Legmeer). Deze nieuwe tijdelijke locatie bevindt zich op het BTAZ-terrein (Bedrijventerrein Amstelveen Zuid).

De gemeenteraad moest voor dit derde azc een besluit nemen over het aanpassen van de eerder vastgelegde randvoorwaarden. Het gaat daarbij om het verlengen van de opvangtermijn van vijf naar tien jaar, omdat realisatie van een azc op deze locatie anders financieel niet haalbaar is voor het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Ook wordt de opvangcapaciteit verhoogd van 200 naar 280 asielzoekers vanwege afspraken met Ouder-Amstel over opvang van vluchtelingen en asielzoekers.

Met het oog op de onvrede in Uithoorn diende Arjen Siegmann van het CDA tijdens de raadsvergadering een motie in met getiteld: ‘Wees een goede buurgemeente’. Argumentatie daarbij was dat buurgemeente Uithoorn was overvallen met de locatie, die geheel ligt aan de gemeentegrens met Uithoorn. “De relatie met Uithoorn is heel belangrijk”, betoogde hij. Hij wilde graag het voorstel aanhouden en er meer de tijd voor nemen om goed overleg met Uithoorn te plegen, vanwege de emoties die in Uithoorn leven rondom deze keuze.

Irritatie

De motie leidde tot onvrede bij wethouder Adam Elzekalai. Hij vond de motie van het CDA niet kunnen, voelde zich erdoor overvallen en reageerde enigszins geïrriteerd. De gemeenteraad was al langere tijd op de hoogte, het college van Uithoorn is direct geïnformeerd en er heeft diverse keren overleg plaatsgevonden, zelfs met de Commissaris van de Koning. “We begrijpen dat het gevoelig ligt en daarom overleggen we intensief met Uithoorn”. Hij voegde nog toe dat, als het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) positief besluit over de locatie, er uiteraard informatieavonden met bewoners zullen plaatsvinden, waaronder zeker ook de mensen uit Uithoorn.

Gemor

“Alle opties voor locaties zijn doorgenomen”, zei Saloua Chaara (D66) over de keuze voor de locatie op het BTAZ-terrein. Deze opmerking kwam haar op veel gemor te staan, met name vanuit de hoek van de circa vijftien aanwezige bewoners uit Uithoorn. Voorzitter burgemeester Tjapko Poppens greep in door aan te geven dat deze vergadering een debat was tussen de gemeenteraadsleden en het college en er geen publieke discussie mogelijk was deze avond in de raadszaal.

Overigens was er een applaus van de aanwezige Uithoorn bewoners bij elke fractie die in de stemverklaring aangaf tegen het voorstel te stemmen. De CDA-motie werd (met uitzondering van het CDA zelf) verworpen. Het raadsvoorstel over aanpassing van de randvoorwaarden werd met een grote meerderheid aangenomen.

De keuze voor deze locatie leidde tot gemor van aanwezige inwoners van Uithoorn. Foto: Jan Uithol.