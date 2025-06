De Ronde Venen – Dementiezorg De Ronde Venen organiseert woensdagavond 11 juni van 19.30 tot 21.00 uur een avond met als thema ‘Als het thuis niet meer gaat’ voor mantelzorgers, mensen met geheugenproblemen, professionals en andere geïnteresseerden.

Als de zorg voor iemand met dementie te zwaar wordt voor de mantelzorger en alles wat aan thuiszorg, dagbesteding en casemanager ingezet kan worden niet voldoende meer is. Wat dan? Welke mogelijkheden zijn er dan nog en waar moet je op letten bij een opname in een zorginstelling? Opname in een verpleegtehuis is meestal het beste alternatief, maar dat is een moeilijke beslissing. Hoe bereid je je voor als opname van een naaste in zicht komt?

Rianne Godfried is specialist ouderengeneeskunde bij Careyn Maria Oord. Zij zal ingaan op de vragen die leven over dit onderwerp. Aanmelden voor deze avond kan via mantelzorg@stichtingsamens.nl of 0297-230280 (Ester of Tanja).

Wil je geïnformeerd worden over de activiteiten van Dementiezorg De Ronde Venen, dan kun je dit ook doorgeven via mantelzorg@stichtingsamens.nl of 0297 230 280. Kijk ook eens op www.mantelzorgderondevenen.nl. Hier vind je ook een inschrijfformulier om je aan te melden als mantelzorger.

Hoe bereid je je voor als opname van een naaste in zicht komt? Foto: www.mantelzorg.nl