Aalsmeers Harmonie geeft nieuwjaarsconcert

Aalsmeer – Aalsmeers Harmonie luidt traditiegetrouw het nieuwe jaar in met een nieuwjaarsconcert. Deze keer geheel in het thema ‘Een frisse start’. Dit is het laatste concert onder leiding van dirigent Maron Teerds. Na 18 jaar neemt hij afscheid van Aalsmeers Harmonie en maakt hij een frisse start in zijn carrière.

Het concert vindt aanstaande zondag 15 januari plaats en begint om 13.00 uur in de Doopsgezinde Kerk in de Zijdstraat. Op het programma staat lichte muziek, zoals ‘The new world in beat, ‘Pomp and circumstances’ en ‘A new beginning’. Afwisselende muziek, met tussendoor uiteraard een terugblik op 18 jaar dirigent Maron Teerds bij het orkest. De toegang is gratis en iedereen is welkom.

Foto: www.kicksfotos.nl