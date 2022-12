Afsteken zwaar knal- en siervuurwerk verboden

Aalsmeer – Dit jaar mag in Aalsmeer vanaf 18.00 uur op 31 december tot 02.00 uur op 1 januari 2023 vuurwerk worden afgestoken. Het afsteken van vuurwerk is strafbaar in parken, op schoolpleinen, in de omgeving van locaties waar mensen worden verzorgd (verzorgings- en verpleeghuizen) en in de omgeving van locaties waar dieren worden verzorgd (kinderboerderijen, maneges en dierenasiels). Maar, zwaar knal- en siervuurwerk is overal verboden.

Het afsteken van zwaar knal- en siervuurwerk, zoals rotjes, knalstrengen, Chinese matten, vuurpijlen en enkel schotsbuizen, Romeinse kaarsen en babypijlen, is niet toegestaan. Sterretjes, knalerwten, Bengaalse lucifers, grondtollen, trektouwtjes, cakes, compoundboxen, grondbloemen en fonteintjes mogen wel afgestoken worden. Het zogeheten carbidschieten wordt in Aalsmeer alleen op 31 december en alleen buiten de bebouwde kom gedoogd.

Vanaf 16 jaar is het kopen en afsteken van vuurwerk toegestaan. Verkopers van vuurwerk zijn verplicht om gratis veiligheidsbrillen en aansteeklonten mee te geven. Vuurwerk mag uitsluitend worden verkocht op 29, 30 en 31 december.

Meld illegaal vuurwerk

Wie denkt dat ergens illegaal vuurwerk wordt opgeslagen of verkocht, kan dit melden bij de politie via telefoonnummer 0900-8844 of bij Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

Foto: In beslag genomen zwaar vuurwerk. Foto: Politie