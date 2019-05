Acties AVA voor bouw nieuw clubhuis

Aalsmeer – Zaterdag 11 mei staat Atletiekvereniging Aalsmeer op de braderie in de Zijdstraat. Met een aantal ludieke acties wordt geld ingezameld voor het nieuwe clubhuis. Hier kun je naast leuke stukken uit de oude atletiekbaan ook voor 5 euro symbolisch een stuk nieuwe atletiekbaan kopen.

Verder zijn er medailles te koop die gemaakt zijn van oude stukjes baan en kunnen er varkentjes gekrast worden. De opbrengst is voor de bouw van het nieuwe clubhuis. En uiteraard kan je lid worden of informatie krijgen over sporten bij AVA.

Komende maanden zal de Atletiekvereniging via allerlei acties geld inzamelen voor het nieuwe clubhuis. Het oude clubhuis zal uiteindelijk worden gesloopt en op die plek komen extra tennisbanen voor tennisvereniging All Out.

Het nieuwe clubhuis zal dichtbij de atletiekbaan gebouwd worden. Inmiddels is de gemeente begonnen met de renovatie van de atletiekbaan. De gemeente heeft een krediet beschikbaar gesteld voor de nieuwe atletiekbaan en voor kleedkamers. De atletiekvereniging financiert zelf het nieuwe clubhuis en het krachthonk.