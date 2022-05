Abcouder Avondvierdaagse 2022

De Ronde Venen – De Abcouder Avondvierdaagse wordt deze week gelopen. Het is dit jaar de 38e keer dat de- ze in Abcoude wordt gepland. Het is inmiddels drie jaar geleden dat de laatste avondvier- daagse is geweest. Naast de uitreiking van de medailles voor de kinderen die de vier avonden hebben gelopen wordt de laatste avond bij de finish de “Sociaal Bokaal” uitgereikt aan de groep die zich het netst heeft gedragen en het meeste zwerfvuil en verpakkingen heeft opgehaald. Iedere groep krijgt bij de start een vuilniszak die aan het eind weer geleegd kan worden in de con- tainers bij de finish. Statiegeldflesjes graag in de daarvoor bestemde containers!

Maar het gaat natuurlijk om de gezamenlijke wandeling. Naast de kinderen lopen de vaders en moeders al keuvelend langs het Gein en door de Horn terwijl de kinderen vooral heel hard en vals zingen. De organisatie wijst de ouders er wel op dat zij verantwoordelijk blijven voor hun eigen kinderen. De avondvierdaagse is niet alleen voor de scholen, als u mee wilt lopen kunt u zich ook vrij inschrijven om deze mooie routes rondom Abcoude te lopen. Inschrijven kan in de voetbal- kantine aan de Hollandse Kade in Abcoude.

De voorlopige routes zijn te zien op http://www.AvondvierdaagseAbcoude.nl

De aankomst op de vrijdagavond zal worden georganiseerd rond de Hollandse Kade. De Abcouder Harmonie ontvangt de kinderen met muziek en de finish is op het parkeerterrein.

Het verkeer

Het verkeer rondom Abcoude zal deze dagen extra verstoord worden. De kinderen moeten tenslotte verschillende keren door het dorp. Het Gein wordt woensdag enige tijd afgesloten en vrijdag wordt het Ruwelspad rond 20:00 afgesloten voor de aankomst van de kinderen. Verkeer van en naar de Hollandse Kade wordt omgeleid via de Spoorlaan. We raden de (ou- ders van) deelnemers aan om via de Spoorlaan met de fiets te komen, da’s sneller en veili- ger dan met de auto!

Onderweg worden er vele foto’s genomen. Deze worden op de site van de avondvierdaagse gepubliceerd. Kijk op www.AvondvierdaagseAbcoude.nl

Vrijwilligers

Heeft u een beetje tijd en vindt u het fijn als de kinderen mee kunnen blijven doen aan de avondvierdaagse? Meldt u dan als vrijwilliger aan bij hans@avondvierdaagseabcoude.nl