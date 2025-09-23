Abcoude neemt nieuwe brandweerkazerne in gebruik 

Abcoude – De nieuwe brandweerkazerne van Abcoude aan de Burgemeester Des Tombeweg nabij de parking aan de A2 en directe toegang tot Abcoude is officieel in gebruik genomen. Zaterdagochtend 20 september verrichtte burgemeester Maarten Divendal de officiële openingshandeling. ‘s Middags namen inwoners een kijkje in het nieuwe gebouw tijdens het Open Huis.

De bouw van een nieuwe kazerne was nodig, omdat de bestaande, aan het Brandweerplein, niet meer voldeed aan de eisen die aan een kazerne worden gesteld. De oude kazerne, ooit een stalling voor paard en wagen, is een kleine 80 jaar oud en de brandweervrijwilligers moesten zich omkleden naast de brandweerwagen. Er was er geen oefenruimte en de kazerne is alleen bereikbaar via smalle straatjes. Ook paste de nieuwe brandweerauto niet in het oude gebouw.

Met de ingebruikname van de nieuwe kazerne is daar allemaal een eind aan gekomen. Het gebouw voldoet aan alle eisen, er is plek om te oefenen, de vrijwilligers kunnen zich omkleden in een aparte ruimte en de kazerne ligt aan een doorgaande weg. Postcommandant Rijk van den Dikkenberg is dan ook zeer tevreden over het nieuwe gebouw. “Het is de mooiste kazerne van De Ronde Venen en misschien wel van de hele Veiligheidsregio Utrecht.’’

Op maaiveld-niveau

Bijzonder aan het gebouw is dat de brandweerwagens op maaiveld-niveau staan, maar dat daaronder nog een verdieping is met onder andere instructieruimte en kantoor. Deze onderste verdieping, met buiten ruimte om te oefenen, is alleen te zien vanaf de achterkant van het gebouw.

Burgemeester Maarten Divendal: “De afgelopen jaren zijn alle kazernes in de gemeente opgeknapt en gemoderniseerd. We zijn begonnen in Mijdrecht, daarna Vinkeveen en in maart van dit jaar is de kazerne in Wilnis feestelijk heropend na een verbouwing en uitbreiding. De opening van de nieuwe kazerne in Abcoude is het slotstuk van de modernisering en betekent dat al onze brandweervrijwilligers hun werk kunnen doen vanuit goede en moderne gebouwen. Brandweerkazernes waar ze hun vaardigheden op peil kunnen houden en die goede werkomstandigheden bieden.’’

Brandweerkazerne in Abcoude officieel in gebruik genomen. Foto: aangeleverd.