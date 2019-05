‘Aanstormend talent’ in KunstKas Aalsmeer

Aalsmeer – Op zich is het kunstaanbod in Aalsmeer niet verkeerd. Kunstliefhebbers komen best aan hun trekken om de verschillende stromingen te kunnen bekijken. Zo is er het Oude Raadhuis, De Oude Veiling, het Flower Art Museum en het Aalsmeer Art Centre (voormalig Jovar) gerund door de kunstenaars die daar hun ateliers huren. Toch is de KunstKas aan de Aalsmeerderweg 325 een enorme aanwinst en dat heeft voornamelijk te maken met de passie en instelling van Tobias en Trudy Rothe. Zij stellen zich ten dienste van de kunstenaars en dat is zeldzaam aan het worden in de kunstwereld. Daar lijken alleen nog veel te hoge percentages provisie ten koste van de kunstenaars en een snel verkoopsucces te tellen. Helaas is het beleid waarin de kunstenaar wordt gesteund om zich te kunnen ontplooien geheel aan het verdwijnen.

Groen en kunst

Het doel dat het echtpaar Rothe voor ogen staat gaat er om kunstenaars een bijzondere plek te bieden. De grote kas achter het huis bestaat uit een loods met daarachter een binnentuin waar het jonge groen welig tiert. Het is de combinatie van het industriële en de flora die de kunst goed tot zijn recht laat komen. De verrassende wijze van expositie-inrichting – telkens weer anders – versterkt het totaalbeeld.

Jonge kunstenaars

Dit keer is er gekozen voor ‘aanstormend talent’. Jonge kunstenaars die nog niet eerder hebben geëxposeerd en kunstenaars die als een sneltrein een traject volgen dat veel lof oogst. Sinds drie jaar zijn Tobias en Trudy inwoners van Aalsmeer en hebben in deze afgelopen jaren al laten zien wat hun visie is. Zo waren er een aantal geslaagde weekend tentoonstellingen: Onder andere van Sander Bosman en zijn vrienden. Daarnaast de Kunstroute, de locatie en de aanwezige kunst werd door honderden bezoekers bekeken en ook zeer gewaardeerd. “Hier gebeurt iets anders dan het traditionele exposeren”, was een één van de opmerkingen.

Opening

Voor de expositie ‘aanstormend talent’ is op zaterdag 25 en zondag 26 mei van 11.00 tot 17.00 uur werk te zien van Madzy Beynen, Sophie de Kort en Stella de Kort, Tom de Hundt en Marijn van Wijk. Vijf kunstenaars, ieder met een totaal andere en eigen benadering. Gedurende beide dagen zijn de kunstenaars aanwezig. Zet het weekend vast in de agenda en kom zaterdag en zondag 25 en 26 mei naar de KunstKas om kennis te maken met deze aanstormende talenten en hun werk. De opening vrijdag 24 mei wordt om 19.00 uur verricht door Stef Wouters, bekend als de dolende dichter. Hij treedt op met zijn performance: Percussion and spoken words.

Janna van Zon