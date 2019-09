Aanleg rotonde en renovatie Geerbrug

Wilnis – In opdracht van de provincie Utrecht legt aannemer BAM Infra een rotonde aan bij de aansluiting Ingenieur Enschedeweg (N212)/Lange Meentweg (N463). Tegelijkertijd krijgt de nabijgelegen Geerbrug een opknapbeurt. De werkzaamheden kunnen voor een groot deel buiten het verkeer worden uitgevoerd. Waar dat niet het geval is, worden de Ingenieur Enschedeweg en de Lange Meentweg in september een aantal keren afgesloten voor doorgaand verkeer.

WEGAFSLUITINGEN

Tussen 18 en 20 september is de aansluiting van de Lange Meentweg gedurende twee avonden/nachten afgesloten. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van het fietspad.

In het weekend van 20-23 september is een gedeelte van de Lange Meentweg afgesloten en een gedeelte van de Ingenieur Enschedeweg. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke fietsroute langs de werkzaamheden.

Tussen 23 en 29 september is een gedeelte van de Ingenieur Enschedeweg afgesloten, inclusief de aansluitingen Geerkade en Lange Meentweg. Het verkeer wordt beurtelings langs de werkzaamheden geleid met tijdelijke verkeerslichten. Automobilisten kunnen vanaf de Lange Meentweg rechtsaf naar de Ingenieur Enschedeweg en vice versa. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke fietsroute langs de werkzaamheden. Begin oktober zijn er nog wat afrondende werkzaamheden waarbij ook het werkterrein wordt opgeruimd. Deze werkzaamheden geven geen hinder meer voor het verkeer.