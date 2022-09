Aanhoudingen na steekpartij in Hornmeer

Aalsmeer – In de nacht van zaterdag 3 op zondag 4 september heeft vermoedelijk een steekpartij plaatsgevonden aan de Dreef in de Hornmeer.

Een omstander laat weten dat daarbij een mes bij gebruikt is en een persoon gewond raakte. Twee groepen jeugd raakte met elkaar in gevecht, daarbij zou mogelijk gestoken zijn.

Een van de groepen is bij aankomst van de politie gevlucht richting en in het Hornmeerpark aan de Beethovenlaan. Daarbij is een korte achtervolging geweest tussen de politie en de groep. Ook is een hondengeleider ter plaatse gekomen om het park af te zoeken.

Er zijn meerdere aanhoudingen verricht.

Fotograaf: VLN Nieuws