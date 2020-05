Aalsmeerse vlag uit in eerste week september

Aalsmeer – Als de Feestweek, Vuur en Licht, de braderie en de Pramenrace allemaal niet doorgaan, zullen we dan als Aalsmeerders de gehele eerste week van september allemaal de Aalsmeerse vlag buiten hangen, zodat we laten zien dat we trots zijn op de mensen, die dit normaal allemaal organiseren.” Frank Lissenburg opperde dit idee en zijn suggestie werd op Facebook opgepikt door ‘Je bent Aalsmeerder als…’ En toen liep het storm, het idee werd omarmd door veel inwoners. “Superleuk idee”, “Top, ik vraag er één voor Vaderdag, “En ik voor Moederdag” en “Wij doen mee”, aldus enkele reacties.

Rood, groen, zwart

Direct verrees natuurlijk ook de vraag waar de Aalsmeerse driekleur te koop is. Niet iedereen is tot slot zo creatief en handig als degenen die aangaven alvast achter de naaimachine te kruipen en aan de slag te gaan met in volgorde van boven naar beneden: rood (aardbeien), groen (bladeren) en zwart (grond). De Aalsmeerse vlaggen wapperen al op veel boten op de Westeinder, maar in dit geval betreft het een vlaggetje in een puntvorm, en deze zijn te koop bij de watersportwinkels in Aalsmeer.

Het idee van Frank is niet alleen in de smaak gevallen bij een groot aantal inwoners, ook ondernemers willen graag inhaken op deze leuke vorm van saamhorigheid en dankbaarheid naar de organisaties en plannen werden direct opgepakt om vlaggen te laten maken en in de verkoop te brengen.

Twee vlaggen

Er zijn nu twee Aalsmeerse vlaggen te koop. Eén in de driekleur met hierbij het logo van de gemeente Aalsmeer en de tekst ‘Samen sterk. Trots op Aalsmeer’ en een iets traditioneler exemplaar, ‘gewoon’ in rood, groen en zwart zonder verdere opdruk. De Aalsmeerse vlaggen zijn 100 bij 150 centimeter, kosten 19,95 euro per stuk en zijn te koop bij diverse winkels in de gemeente.

De initiatiefnemers van de vlaggen hopen op een goede verkoop, voor toch gezelligheid in september in Aalsmeer én om met een deel van de opbrengst de organisaties of een goed doel financieel een hart onder de riem te kunnen steken.

Door Jacqueline Kristelijn

Foto: www.kicksfotos.nl. Frank Lissenburg (bedenker) en Jolanda Kooij (Je bent Aalsmeerder als…) met de Aalsmeerse vlag.