Aalsmeer na winst aan kop in BeNe League handbal

Aalsmeer – Een spannende wedstrijd in de BeNe League handbal afgelopen zaterdag 1 oktober. De koplopers momenteel tegen elkaar: Green Park Aalsmeer en Hubo Handbal. De wedstrijd werd gespeeld in het Belgische Hasselt. Beide teams begonnen zeer geconcentreerd aan de wedstrijd, maar het was Green Park Aalsmeer dat al snel een voorsprong op wist te bouwen en deze in het eerste deel niet meer uit handen gaf. Rust: 21-15 voor Aalsmeer.

Het tweede deel ging de thriller verder en kwam Hubo Handbal goed terug. Waar het bij Green Park even stokte qua scoren, wist Hubo Handbal wel het doel te vinden en kwam dichterbij. Green Park vocht terug en wist uiteindelijk toch een 36-34 winst te pakken. Aalsmeer voert nu de BeNe League lijst aan met 10 punten.

Naar Volendam

Aanstaande dinsdag 4 oktober staat speelronde zes alweer op het programma. Green Park Aalsmeer gaat op bezoek bij Kras Volendam, dat afgelopen zaterdag een flinke zege (43-21) boekte op hekkensluiter Atomix Haacht. De wedstrijd begint om 20.00 uur en is te volgen via livestream.

Zaterdag thuis tegen Lions

Komende zaterdag 8 oktober speelt Green Park Aalsmeer speelronde zeven thuis in De Bloemhof. Tegenstander is Limburg Lions, nummer twee met 9 punten. Het belooft een spannende wedstrijd te worden, Green Park en Lions zijn aan elkaar gewaagd. De aanvang is 19.00 uur en uiteraard is publiek ter aanmoediging welkom in de sporthal aan de Hornweg.