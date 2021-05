Aalsmeer Centrum geeft Moederdag-maaltijden weg

Aalsmeer – De ondernemers uit Aalsmeer Centrum willen moeders dit jaar extra verwennen. Ze geven klanten de kans om een overheerlijke maaltijd, lunch of ontbijtje voor hun (schoon-, groot-, stief-) moeder te winnen. En omdat de prijs een waarde heeft van 100 euro, kun jijzelf ook meegenieten. Of je start met een ontbijtje van een bakker, pak een terrasje voor de lunch of borrel en je sluit af met een maaltijd van één van de vele restaurants.

En het enige wat je hoeft te doen is een QR-code inscannen, die te vinden is op de posters die in Aalsmeer Centrum in de etalages hangen. Laat je gegevens achter en maak kans op deze lekkere verwennerij voor je moeder. Maar doe het een dezer dagen nog, want vrijdagochtend 7 mei worden de prijswinnaars al getrokken en in de middag gebeld.

Laat zien dat je je moeder waardeert. Zet haar in de spotlights en zeg dankjewel met mooie bloemen, een nieuw luchtje, een spannend boek, een vrolijke foto in een lijstje, een waardevol sieraad, een hip shirtje, luxe nachtkleding, een cadeaubon of met iets lekkers. Er is van alles te verzinnen om je moeder te verwennen. De ondernemers uit Aalsmeer Centrum denken met je mee en hebben leuke acties en kortingen. Alvast een hele fijne Moederdag!