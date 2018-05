8 Nieuwe kunstkasten beschilderd

Aalsmeer – De kustkastorganisatie heeft weer acht nieuwe kasten uitgekozen om mooi te maken. De elektriciteitskasten zijn op tweede Pinksterdag, maandag 21 mei, onder handen genomen. Het was mooi weer, dus het werd een prachtige schilderdag!

Na het Praamplein, het Pelgrimspad en het Flower Festival in de voorgaande jaren waren nu de kasten in Kudelstaart aan de beurt. Op dezelfde maandag waren er volop mensen op de been voor de Kudelstaartse Amb8route. Eenn mooie combinatie waardoor er volop moois te zien was.

Sander Bosman maakte een kingsize kunstwerk in de Edisonstraat. Op een grote kas werd een prachtige ijsvogel gespoten door deze graffiti kunstenaar. In Winkelcentrum Kudelstaart toverde Giovanni Margaroli een elektriciteitskast om tot een groot stopcontact. Dit met een knipoog naar de viskar die hier wekelijks staat. In de Schweitzerstraat fleurden Hester van Schaik en Ineke Kaars Kudelstaart op met een bloemrijke kunstkast. Aan de Kudelstaartseweg heeft de 10-jarige Hugo Vogelaar een kast opgeluisterd met twee van zijn favoriete Pokemons.

Ook in Aalsmeer werd er geschilderd: Aan de Stommeerkade twee kasten door Engelien en Jacobien van der Weijden en op de hoek Ophelialaan met de Begoniastraat twee kasten door Mariëlle Wegman.

Bijzonder verhaal

Iedere kast heeft zijn eigen verhaal. Deze keer deden er vier ervaren schilders mee: Sander Bosman, Giovanni Margaroli en Engelien en Jacobien van der Weijden. Vier mensen lieten voor de eerste keer zien wat ze van een elektriciteitskast kunnen maken. Het was spannend voor Hester van Schaik en Ineke Kaars, Hugo Vogelaar en Mariëlle Wegman.

De acht kasten konden beschilderd worden na de succesvolle crowdfunding actie eerder dit jaar, waarbij sympathisanten voldoende geld bij elkaar brachten om door te gaan. Dit naast de sponsoring van Epifanes en de vrijwillige deelname van alle deelnemers.

Foto: www.kicksfotos.nl (Sander Bosman in actie)