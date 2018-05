6 Kandidaten voor kinderburgemeester

Aalsmeer – Woensdag 23 mei was het een erg spannende middag voor de 20 kinderen die zich kandidaat hadden gesteld voor de functie van kinderburgemeester. Het is al weer de vierde keer dat deze verkiezingen in Aalsmeer worden georganiseerd. De gemeente is nu op zoek naar een waardige opvolger voor de huidige kinderburgemeester Derek Buikema.

De kandidaten hadden een leerzame, leuke middag in het gemeentehuis. Erg spannend was natuurlijk hun presentatie voor de jury. De jury bestond uit Lenneke Heijjer van De Binding, Heleen Broerse van basisschool De Graankorrel, huidige kinderburgemeester Derek Buikema en wethouder Jeugd Gertjan van der Hoeven.

Uit deze voorronde heeft de jury zes kandidaten geselecteerd. Dit zijn Kyra Celie van Triade Hornmeer, Hannah Fokkema van OBS Kudelstaart, Alisa Kockelkorn van OBS de Zuidooster, Lauren van Dam van Triade Hornmeer, Tycho Leering van OBS Samen Een en Mark Beemsterboer van OBS De Zuidooster.

De zes geselecteerde kandidaten gaan nu druk campagne voeren om zoveel mogelijk kinderen op hen te laten stemmen. Nu zijn de kinderen namelijk aan de beurt om hun eigen kinderburgemeester te kiezen. De kandidaten proberen natuurlijk al hun vriendjes en vriendinnetjes, klas-en buurtgenoten te verleiden om naar het stemhokje te komen. Om dubbel stemmen zo goed mogelijk te voorkomen vermelden de kinderen hun naam en school op het stemformulier. Met de garantie dat de formulieren na de telling worden vernietigd.

Drie stemronden

Er worden dit jaar drie stemronden gehouden: Eén op zaterdag 9 juni in The Beach. Op deze datum kunnen uitsluitend deelnemers die meedoen aan de juniorpramenrace, tijdens de sportmiddag vanaf 15.00 uur stemmen. De tweede ronde is op woensdag 13 juni vanaf 13.00 uur, tijdens de buitenspeeldag in Kudelstaart kunnen uitsluitend kinderen uit Kudelstaart stemmen. Alle andere kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen op zaterdag 16 juni tussen 10.00 en 14.00 uur stemmen tijdens het Flower Festival bij The Beach. De kinderen stemmen in een echt stemhokje op hun favoriete kandidaat.



Installatie op 5 juli