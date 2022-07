34e Polderloop in De Kwakel

De Kwakel – Donderdag 4 augustus wordt de Polderloop, het loopevenement in de zomer in deze regio, weer gehouden. De organisatie van de loop, die dit jaar voor de 34e keer plaatsvindt, is in gezamenlijke handen van de Atletiek Klub Uithoorn (AKU) en het Feestcomité De Kwakel. De organisatie vraagt de deelnemers aan zowel de G-run (1,2 kilometer) en de kidsrun (1 kilometer) als de langere afstanden (4 en 10 kilometer) om zich zoveel mogelijk van te voren in te schrijven via www.inschrijven.nl.

Naast de individuele deelname is er de mogelijkheid om als lid van een team bij de afstand van 10 kilometer deel te nemen aan de zogenaamde Teambattle. Een team bestaat uit minimaal vier en maximaal zes personen. De Polderloop begint om 18.30 uur met de speciale G-run, vervolgens om 19.00 uur de kidsrun, om 19.15 uur start de 4 kilometer en om 20.00 uur de 10 kilometer loop. Voor inlichtingen kan contact opgenomen worden met Jos Lakerveld (AKU) via 06-57036868 of per mail: jostineke8@gmail.com.