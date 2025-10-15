30e editie Zorg en Zekerheid Circuit start in Mijdrecht

Mijdrecht – Hardlopen, gezondheid en plezier komen samen tijdens de 30e editie van het Zorg en Zekerheid Circuit. Deze jubileumeditie is met het aansluiten van een wedstrijd in de regio Aalsmeer gegroeid naar negen uitdagende en afwisselende hardloopwedstrijden tussen november 2025 en mei 2026. Hier biedt het Zorg en Zekerheid Circuit een geweldige kans voor jong en oud om in beweging te komen en deel uit te maken van een hechte hardloop community. Of je nu een beginner bent of al ervaring hebt.

Het Zorg en Zekerheid Circuit is meer dan alleen een reeks hardloopwedstrijden. Het draait om gezondheid, persoonlijke doelen en samen genieten van het hardlopen. Elke wedstrijd vindt plaats op een unieke locatie in de Randstad, van Mijdrecht tot Lisse en Leiden. Deelnemers kunnen hun voortgang delen via sociale media en hardloopapps zoals Strava. Bovendien is er op elke wedstrijddag een gezellige en motiverende sfeer voor alle deelnemers, ongeacht niveau. Wil je maar één of twee keer meedoen? Ook dat is mogelijk. Inschrijven kan via www.zorgenzekerheidcircuit.nl of op de dag van de wedstrijd zelf. De eerste wedstrijd, De Zilveren Turfloop, vindt plaats op 2 november in Mijdrecht.

Op de foto: De 30e editie van het Zorg en Zekerheid Circuit start 2 november in Mijdrecht. Foto: Wouter Keuris Fotografie.